國三女生畢典上台飆罵「他ｘ的」 見到校長後悔哭了

2018年06月19日 20:54 中時電子報 林郁庭

新北市永和國中上週五舉辦畢業典禮時，驚傳有女學生上台飆粗話「他X的」，表示3年來學校主任跟組長教會她罵了「粗話」，甚至要全場跟著一起罵「他X的」。台下學生與家長一開始以為是戲劇效果，後來發現不對勁。

有網友PO文敘述，新北永和國中 畢業典禮中畢業生致答辭，一位女學生上台稱「我國中三年沒學到什麼，就學了個他X的，某組長教我們的，都是「他X的妳為什麼做不好？」，她才如此有樣學樣，甚至還要全場上千位學生跟著他一起罵「他X的」，現場有一小部分學生誤以為是戲劇效果，還跟著起鬨，最後眾人發現不對勁，全場一片靜默。

據《蘋果》報導，校方表示，女學生講話全程不到兩分鐘，接著她衝下台往校門口跑，所幸被志工攔下，校長也緊急趕到。女學生見到校長後，當場哭了，並頻說對不起，看得出來是一時情緒不滿。

校方也澄清，這名女學生是日前與同學發生口角，被另一名同學罵「他X的」，氣得要學校老師出面處理，只是當時罵人的學生，卻辯稱這句「他x的」，罵人沒指名道姓，因此拒絕道歉。校方也能依罰抄寫好話的方式處罰。

該名女學生因為不能接受校方的處理方式，種下心結後仍耿耿於懷，才會在畢業典禮上爆粗口。校方稱，學校即召開檢討會，並密切與女學生及其家長聯繫，積極與當事人溝通，避免承受過多壓力。

(中時電子報)