世足》大迫勇也頂進致勝球 日本擊敗哥倫比亞奪首勝

2018年06月19日 21:02 中時電子報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

(21:55更新)亞洲球隊在本屆世足賽雖已有伊朗拿下一勝，但那是靠對手摩洛哥的烏龍球；今晚日本隊雖是靠著11人對10人的優勢，以2比1力克強敵哥倫比亞，但全場不斷發動攻勢，戰鬥意志十足，過程仍十分精采！上次藍武士在世足賽贏球是2010年南非世足賽，以3比1勝丹麥。

世足賽H組今晚8點開踢，由哥倫比亞、日本交手。哥國排出4-2-3-1的陣型，由隊長法考擔任箭頭的位置；名將J.羅瑞格茲（J羅）因腿傷尚未恢復並未先發，而是由巴卡替補。日本也是排出4-2-3-1的陣式，單箭頭則是大迫勇也。

此役的關鍵是開賽後僅3分鐘，哥倫比亞防守一個閃神，日本隊大迫勇也接獲隊友長傳，在禁區邊緣單刀起腳射門，被哥倫比亞門將歐斯皮納擋出，香川真司趨前補射，哥國後衛C.桑契斯情急之下伸出右臂把球碰掉。結果立刻拿到本屆第一張紅牌，按規定不僅要被罰下場，而且必須要禁賽，裁判經VAR確認後，日本獲得罰踢12碼球的機會，比賽第6分鐘由香川踢進，日本取得1比0領先。

這個突如其來的變故讓哥倫比亞被迫以10人對抗對手的11人，不過並未減緩攻勢。第39分鐘昆泰洛在門前左側獲得自由球的機會，冷不防起腳直接射門，球雖不快，但角度奇佳；日本門將川島永嗣雖撲倒在地把球接住，但球已滾過球門線，哥倫比亞扳成1比1平手。直到上半場結束，雙方暫時戰成1平。

日本隊佔了人數優勢，不斷發動攻勢，控球率也優於哥倫比亞，乾貴士、大迫勇也都有不錯的射門機會，不過都被哥國門神歐斯皮納擋住。比賽第59分鐘，眾所矚目的J羅終於替補上場；第69分鐘，日本隊也換上本田圭佑，雙方都想加強攻勢。

比賽到第73分鐘，日本獲得角球機會，漂亮把球開到球門前數碼，大迫勇也奮力躍起頂球，只見球打中門柱彈入網內；日本取得2比1領先，這也是大迫個人在世足賽的第1顆進球。

哥倫比亞處於落後劣勢開始加強反撲力道，但都被日本隊守下；終場日本就以2比1爆冷力克哥國，旗開得勝，率拿下3分積分。

(中時電子報)