雙北月票0元可行？戴季全列出3點打臉姚文智

悠遊卡董事長戴季全。（本報資料照片）

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中時電子報

雙北捷運公車月票目前票價為1280元吃到飽，但北市長參選人丁守中提議，可以降到800元，姚文智則開出吃到飽0元方案。但是前悠遊卡董座戴季全在臉書發文，完全反對這樣的主張，「姚委員說的月票0元，主要補貼來自：電子商務的營收、捷運公司廣告的收入、以及各種消費或誘因機制所產生的紅利積點。」但這些補貼來源全是一些不切實際的想法。

戴季全PO文打臉姚文智，首先政府補貼怎麼能把主意打到民間企業營收上？跟增稅沒兩樣。「難道台積電去年營收$9,774億，鴻海去年營收1兆7,301億元，所以我們可以從中抽取一個「微小」的比例來補貼捷運月票？如果不能打台積電和鴻海的主意，怎麼能打PChome和蝦皮的主意？」

「第二，捷運廣告點擊收益無論高低，都是捷運本身的整體收入。」戴季全解釋，台北市府有官股沒錯，但請從董事會來討論獲利分配，而不是把手伸進公司，介入財務運作。

「第三、紅利積點的本質是刺激消費者回購，不是補貼。」戴季全舉例，「試圖用這個機制來達成0元月票，好像叫我為了累積價值$1,280的蔥蒜辣椒，把整個菜攤的菜都買下一樣的意思」，反而更花錢。他認為月票要補貼多少都可以討論，但請在台北市府的預算範圍內來討論。別為難董事長和總經理們。

(中時電子報)

(翻攝自 戴季全臉書)

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