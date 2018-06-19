金曲售票演唱會20日登場 J.Sheon唱10首歌回饋粉絲

入圍金曲獎最佳新人獎的J.Sheon，得獎呼聲高。（金曲國際音樂節提供）

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旺報

入圍本屆金曲獎最佳新人獎的歌手J.Sheon，今天（19日）下午在台北東區的Neo Studio彩排，為明天舉行的2018GMA金曲國際音樂節「金曲售票演唱會」進行彩排。

金曲售票演唱會6月20日起，展開為期3天的系列活動，20、21日首先登場的是桑布伊、李英宏、柯智棠、草東沒有派對、J.Sheon、Diana王詩安、Eric周興哲、Joanna王若琳等8組歌手、樂團，22日則是「國際之夜」，特別邀請泰國當紅搖滾天團Lomosonic、日本新銳金牌樂團Bentham以及瑞典的龐克流行樂團The Magnettes等3組國外樂團熱力接唱。

J.Sheon表示，推出專輯後一直很忙碌，正好藉「金曲售票演唱會」的機會，準備完整、約10首歌的表演獻給老歌迷和新朋友。被問到得獎呼聲高一事，他幽默回應：「感覺呼聲高、落榜機率就會高」，也坦承原本以為自己很豁達，但隨著金曲獎頒獎典禮日期越來越近，自己也越來越緊張，會接受星座專家建議，當天帶個「金色幸運物」在身上。

至於當天走星光大道的造型，J.Sheon笑著表示：「覺得自己是很實際的人，不用當紅毯第一帥，但至少不要吊車尾。」提到最想幫誰寫歌時，J.Sheon大方回應：「阿妹、方大同！」表示若真的幫方大同寫歌，壓力應該會很大，因為在R&B的樂風裡，他很有代表性。

2018GMA金曲國際音樂節系列活動，6月20至22日在寒舍艾美酒店登場，包括「國際論壇」、「商務交流會」、「商展交易中心」、「展示活動」、「新創發表會」等活動、6月23日「金曲星聲代」將於新光三越香堤大道廣場舉行；第29屆金曲獎頒獎典禮6月23日在台北小巨蛋登場。詳情請上GMA金曲活動官網。

(旺報 )

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