俄國無人坦克首度上戰場 結果表現不佳

2018年06月19日 21:33 中時電子報 江飛宇

俄羅斯「烏蘭9型」(Uran-9)無人坦克被送上戰場試試身手，結果問題頗多，光是遠端遙控就經常與控制中心失去訊號，而懸吊系統與機槍架的穩定性也很差，無法行徑間瞄準敵人，更別說射擊了。

大眾機械(popular mechanics)報導，庫茲涅佐夫海軍學院(NG Kuznetsov Naval Academy)舉行的俄羅斯安全會議上，高級研究員安西莫夫(AP Anisimov)提到了最近軍方在敘利亞部署了烏蘭9型參與維安工作，並在那裡遇到實際的首次戰鬥，然而在實戰中出突顯眾多缺失。

烏蘭9型於2016年推出，稱為「無火力支援車」(UGV)，也有人定義成陸地戰鬥機器人，全長5公尺，重約10噸。裝備了頗強大的火力，包括1挺30公釐2A72機炮，4枚9M120-1衝鋒(Ataka)反戰車飛彈，從武裝上就看的出來，設計理念是它能夠對步兵、輕型裝甲車，甚至主戰車，都有強大的破壞力。

然而現實是無情的，烏蘭9型在實戰中表現的一團混亂，最嚴重的問題就是經常斷訊，無人戰車與控制室僅僅距離450公尺，就遇到19次失去聯繫 ，短則1分鐘，長則1小時半。在城市戰就更嚴重，電波容易因建物遮擋而弱化訊號，使問題進一步惡化。

烏蘭9型採用履帶而不是車輪，雖然這與俄國陸軍偏好大型履帶車比如(T-14 戰車、T-90戰車和BMP)，因此選用履帶也沒什麼錯，不過烏蘭9型的製造商JSC 766 UPTK沒有什麼履帶製作的經驗，所以在懸吊和動力系統上表現的不怎麼樣，反而比較難修理。

射控系統也有問題，最強的武裝2A72飛彈經常發射失敗，顯見訊號傳輸不良，光學感應器在移動時不能穩定瞄準，需要先停車才能鎖定目標，這也失去了機動能力。

話雖如此，並不能簡單的說這項研發就因此失敗，因為新武器本來就需要派往戰區試練，才能知道設計有哪些缺陷。戰車是在第一次世界大戰由英國首先發明的，首次上陣的6輛戰車，在經過1小時的試用後，全部因機械問題而停頓，但是這卻是戰車發展的開始。烏蘭9型這款無人戰車可能失敗，但是這個概念本身卻會繼續精進，假以時日，俄羅斯就可能擁有一種可靠又致命的戰鬥機器人，並對北約部隊構成真正的威脅。

(中時電子報)