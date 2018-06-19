勇敢「闖紅燈」別再落伍了！經期性愛其實好處多多

2018年06月19日 21:38 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

女性每個月總有幾天必須面對生理期的各種麻煩，像是擔心經血把褲子弄髒、衛生棉悶濕不適和生理痛等等，但更麻煩的是，這時如果剛好和另一半「感覺來了」，真的會非常進退兩難！不過你知道嗎？有愈來愈多研究與專家指出，經期性愛其實有許多好處！

1.性可能有助於經血排出

國外健康網站《Health》表示，當性愛達到高潮時，子宮會產生激烈的收縮運動，這將有助經血順利排出，甚至能縮短經期的天數。

2.不用擔心潤滑問題

享受魚水之歡時，「乾妹妹」是一個令人相當困擾的問題，除了可能會引起雙方不適，還可能因為疼痛而使雙方性致大減。但《The Better Sex Guide to Extraordinary Lovemaking》作者，同時也是一名性治療師的Yvonne Fulbright博士說，若是經期性愛，就不用擔心這個問題！因為經血能使陰道維持濕潤狀態，如同自然的潤滑劑，幫助性愛過程更加順利。

不過對此，台安醫院婦產科主治醫師蔡可欣也提醒，很多人為了經期方便或情趣，會改在浴室或洗澡時從事性行為，直接將水充當潤滑劑，蔡可欣醫師表示並不建議這樣做，因為自來水中含有許多細菌，容易造成私密處感染，建議真有乾燥問題的人，還是選用一般常見的潤滑產品較為安全妥當。

3.性高潮可以成為一種強大止痛劑

性愛高潮會觸發身體「腦內啡（endorphin）」的分泌，這類化學物質將有助緩解疼痛。此外，國外《Pain（疼痛）》期刊的一項研究顯示，性高潮能讓女性對疼痛的忍受閥值增加至近75％。《Cephalagia》期刊在2013年的研究甚至指出，性能部分或完全緩解偏頭痛與叢集性頭痛，可見性高潮對止痛確實有所幫助。

4.減輕壓力、幫助入眠

性高潮促使身體分泌腦內啡，除了有助緩解疼痛，還能幫助減輕壓力。另外，性高潮時身體還會分泌出催乳素（prolactin），這個激素能幫助身體更快進入睡眠狀態。有研究也表明，性生活較頻繁的人，其血壓峰值會較低，且面對壓力時的反應會更為健康積極。

5.提高性致、增加快感

Yvonne Fulbright博士說，雖然不是所有女生都喜歡經期性愛，但不能否認的是，的確還是有人會在生理期間感受到較高的性欲，甚至更為敏感、更能享受性愛，這一切都是因為生理期間，荷爾蒙變化造成的。

除了上述諸多優點，也有人會說，經期性愛最棒的地方就是可以不用避孕或使用保險套，對此蔡可欣醫師表示千萬不要，除了男生精液中的前列腺素可能會刺激子宮收縮，使經痛更為嚴重外，加上有些女生經期時間並不固定，且精子可以在體內存活3~5天，因此經期性愛絕對不等於安全避孕！

此外，月經期間，子宮頸對於血液的流通處於更加開放的狀態，這代表著接觸感染的風險也會增高，因此蔡可欣醫師建議大家，不論是不是在生理期時性愛，都要做好安全避孕措施，才能更加放膽健康「愛」!

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(中時電子報)