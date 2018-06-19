金正恩頻訪陸史上罕見 專家：展示中朝戰略重要性

2018年06月19日 21:38 中時電子報 盧伯華

中國大陸的國際問題專家指出，北韓領導人金正恩在90天內3次訪問大陸，這是中國與北韓歷史上極罕見的現象，其中關鍵因素就是美國。這也同時證明，在朝鮮半島問題上，中國與北韓之間的戰略協調非常重要。有人想把中國從朝鮮半島問題上踢出去，那是不可能的。

俄羅斯「衛星通訊社」報導，金正恩19日下午抵達北京進行正式訪問，這是他今年3月25日至28日和5月7日至8日兩次訪問中國大陸後的第3次訪問，3次連續訪問是在90天之內完成。

中國大陸廈門大學國際關係學院研究員金向東指出，金正恩90天內3次訪中是罕見的，他的父親金正日和爺爺金日成也沒有如此頻繁地訪問過中國大陸。之所以如此有一個重要的原因，就是美國因素，因為這是北韓與美國的直接談判引起的。

金向東說，今年3月25日至28日，金正恩第一次訪問中國的時候，實際上是在美國國務卿蓬佩奧訪問北韓4天前進行的，因為在關鍵議題上北韓和中國肯定需要相互溝通，特別是在戰略步驟上。因為眾所周知，當年韓戰不是北韓一方打的，中國也參與其中，現在與朝鮮問題的主要一方美國談判時，當然需要跟中國協商。因此，金正恩的第一次訪中跟美國有關。

金向東說，5月份金正恩到大連訪問，也是在蓬佩奧訪問北韓之前。因此外界也認為，金正恩第2次訪中仍是針對與美國談判時的中國與北韓戰略部署協調。

至於第3次訪中，金向東說，6月12日川普與金正恩已在新加坡會晤，不言而喻這次訪中將向中國通報有關「川金會」的情況。大家都看到，美國與北韓首腦會談後發表的聯合公報只是框架，沒有內容。事實上在朝鮮半島無核化問題上，中國提出了「雙暫停、雙軌並進、分階段、同步走」的策略。但川普以前的安全顧問曾主張在朝鮮問題上實行「利比亞式的無核化」，這與中國立場相左，也是中國堅決反對的。

不過，金向東說，若從此次朝美聯合公報總體上看，基本上也反映了中國的「雙暫停、分階段、無核化」的立場。然而，聯合公報沒有內容，下一步是美國所認為的「一次性地無核化」？還是中方所主張的「分階段」？在金向東看來，目前情況看好，北韓凍結核導計劃、美韓宣佈停止8月份的聯合軍演，這就是同步走。那麼如果北韓再往前走一步，美國也需要放鬆經濟制裁。中方已經明確指出，經濟制裁不是目的，只是手段。如果北韓棄核，經濟制裁就沒有必要。但如何進行操作，是一個很難的問題。

因此，金向東認為，金正恩目前正在中國進行訪問，很重要的一點就是商討下一步在無核化上如何部署具體步驟的問題。換言之，再過幾天蓬佩奧又將訪問北韓，將涉及無核化的具體問題。美國肯定會提出一攬子、越快越好的策略。前兩天，蓬佩奧也提出，希望在川普第一任期內解決朝鮮半島無核化問題。金向東認為，這個難度很大。在這樣的情況下，金正恩再次訪中，與中國領導探討如何無核化，這很重要。

金向東最後表示，金正恩3次訪中都和美國談判有關，在與美國談判之前先與中國進行政策溝通和戰略溝通非常重要，這體現了中國在解決朝鮮半島問題和無核化問題以及川金會談上所起的促進作用。如中國外交部所表示，朝鮮停戰協議、朝鮮半島的安全問題跟中國有直接關係。這也再次證明，有些人總想把中國在解決朝鮮半島問題上踢出去，這是不可能的。

(中時電子報)