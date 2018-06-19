金正恩三度訪陸 陸媒：有望成為新戰略夥伴

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旺報

北韓領導人金正恩19日至20日訪問大陸，是最近三個月來的三度訪陸，大陸《環球時報》19日晚間發表社評稱，有大陸學者認為，今後如果中朝走得更近，「大概不會僅僅停留在友好關係層面，而會成為某種新型戰略夥伴」，這種戰略夥伴關係同樣會在地區扮演建設性作用。

社評提到，現在北韓很希望實現和平發展，緩和與所有國家的關係，為自己構建全新的國際環境，使得未來中朝合作的空間非常廣闊。

社評稱，金正恩三度訪陸，是在一開始就公之於眾，不是他離開後再正式宣布，「這一變化已被廣泛注意到，且被認為是朝鮮領導人外事活動更加開放的一個標誌。」

同時，該文提到，中朝領導人會晤，半島問題無疑會是主要議題之一，如果雙方繞開它，反而很不正常。「我們覺得美韓等方面應當以積極的心態看待再次舉行的習金會」，從3月金正恩首次訪陸，半島局勢呈現越走越穩的態勢，「相信北京一直在為促成半島無核化和永久和平做出建設性努力，只要思維是積極、陽光的，應該就會這樣看」。

該文稱，大陸會是北韓走向開放時代的「值得信賴的戰略大後方」，是其「政治安全特殊與可靠的依託」，「中朝平等關係與上述戰略互重可謂渾然一體，這是與地區內其他雙邊關係不一樣的。」

(旺報 )

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