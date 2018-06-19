金正恩三度訪陸 陸媒點出北韓還有這層考量

2018年06月19日 21:57 旺報 潘維庭

北韓領導人金正恩19、20日三度訪陸，這一次在他剛抵達北京的時候，大陸官方媒體第一時間發布消息。陸媒《中國新聞周刊》指出，金正恩3個月內三度訪陸，朝核問題固然是核心議題，卻並非唯一議題，「或者從更高的層面看，中朝高層之間互動的進行以及中朝關係的發展，不僅需要考量地區和世界局勢的演進，也必然有著自身的戰略選擇。」

報導點出，金正恩第二次訪陸後不久，由北韓勞動黨中央政治局委員、中央副委員長朴泰成率領的勞動黨友好參觀團訪問了北京、陝西和上海，該參觀團在大陸為期約一星期的訪問，大陸外交部發言人陸慷，曾在回答記者提問時稱，「此訪是落實習近平總書記和金正恩委員長重要共識的具體舉措，參觀瞭解中國國內經濟建設和改革開放成就，促進兩黨治國理政經驗交流。」

該報導分析，在長時間「核迷霧」的籠罩下，北韓在經濟方面的發展訴求，一直處於「被遮蔽」的狀態。但事實上，將安全戰略作為優先考量的北韓，從來沒有停止追求經濟發展，「換言之，只要以開放的視野看待外部世界，併力求與人類發展的整體進程接軌，如今已沒有比經濟和社會的全面發展更可靠更穩固的安全保障。」

文章直指，當前對於半島無核化進程、中朝關係的關注，也要跳脫就事論事、一事一議的思維侷限，要更多從各方，尤其是北韓的戰略選擇層面去思考。

(旺報 )