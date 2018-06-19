金正恩三度訪陸 陸媒點出北韓還有這層考量

友善列印
旺報

北韓領導人金正恩19、20日三度訪陸，這一次在他剛抵達北京的時候，大陸官方媒體第一時間發布消息。陸媒《中國新聞周刊》指出，金正恩3個月內三度訪陸，朝核問題固然是核心議題，卻並非唯一議題，「或者從更高的層面看，中朝高層之間互動的進行以及中朝關係的發展，不僅需要考量地區和世界局勢的演進，也必然有著自身的戰略選擇。」

報導點出，金正恩第二次訪陸後不久，由北韓勞動黨中央政治局委員、中央副委員長朴泰成率領的勞動黨友好參觀團訪問了北京、陝西和上海，該參觀團在大陸為期約一星期的訪問，大陸外交部發言人陸慷，曾在回答記者提問時稱，「此訪是落實習近平總書記和金正恩委員長重要共識的具體舉措，參觀瞭解中國國內經濟建設和改革開放成就，促進兩黨治國理政經驗交流。」

該報導分析，在長時間「核迷霧」的籠罩下，北韓在經濟方面的發展訴求，一直處於「被遮蔽」的狀態。但事實上，將安全戰略作為優先考量的北韓，從來沒有停止追求經濟發展，「換言之，只要以開放的視野看待外部世界，併力求與人類發展的整體進程接軌，如今已沒有比經濟和社會的全面發展更可靠更穩固的安全保障。」

文章直指，當前對於半島無核化進程、中朝關係的關注，也要跳脫就事論事、一事一議的思維侷限，要更多從各方，尤其是北韓的戰略選擇層面去思考。

(旺報 )

金正恩三度訪陸 陸媒：有望成為… 習近平與金正恩舉行會談

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。