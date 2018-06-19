習近平與金正恩舉行會談

2018年06月19日 21:57 旺報 呂佳蓉

中共中央總書記、國家主席習近平與北韓勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩舉行會談，雙方就當前中朝關係發展和朝鮮半島局勢坦誠深入交換了意見。習近平指出，此次川金會邁出了朝鮮半島核問題政治解決進程的重要一步，希望美朝落實好會晤成果，有關各方合力推進朝鮮半島和平進程，陸方將一如既往發揮建設性作用。

習近平指出，陸方高興地看到，金正恩與美國總統川普在新加坡舉行重要會晤，就實現朝鮮半島無核化、建立半島持久和平機制達成原則共識，取得積極成果，中方對此高度評價。金正恩專程來華訪問，體現了對中朝兩黨兩國戰略溝通的高度重視，並對此高度評價。

習近平強調，在不到3個月時間內，與金正恩舉行3次會晤，為兩黨兩國關係發展指明了方向，開啟了中朝關係發展新篇章。大陸黨和政府高度重視中朝友好合作關係，無論國際和地區形勢如何變化，大陸黨和政府致力於鞏固發展中朝關係的堅定立場不會變，大陸人民對北韓人民的友好情誼不會變，陸方對社會主義北韓的支持不會變。願與金正恩同道，繼續落實好雙方達成的重要共識，推動中朝關係長期健康穩定發展，造福兩國和兩國人民。

習近平指出，今年是大陸改革開放40週年，改革開放以來，大陸人民立足國情、放眼世界，勇於自我革命、自我革新，探索出一條符合自身國情的發展道路。大陸高興地看到，北韓作出了將工作重心轉向經濟建設的重大決定，北韓社會主義事業發展進入新的歷史階段。大陸支持北韓經濟發展、民生改善，支持北韓走符合本國國情的發展道路。

金正恩表示，非常高興時隔不久再次見到習近平。他強調，大陸是他們友好鄰邦，習近平是北韓非常尊敬和信賴的偉大領導人。感謝習近平與大陸黨、政府、人民一直以來對他本人和北韓黨、政府、人民的真摯友好情誼與寶貴支持。他將帶領勞動黨全體黨員和北韓人民認真落實好與習近平所達成的重要共識，把牢不可破的中朝關係提升到新的更高水平。

習近平指出，一段時間以來，在有關各方共同努力下，半島問題重新回到對話協商解決的正確軌道，半島形勢朝著和平穩定的方向發展。金正恩委員長同志為實現半島無核化、維護半島和平作出了積極努力。

金正恩表示，前不久舉行的川金會取得符合各方利益和國際社會期待的積極成果。如果雙方能一步步紮實落實首腦會晤共識，朝鮮半島無核化將打開新的重大局面。朝方感謝並高度評價中方在推動半島無核化、維護半島和平穩定方面發揮的重要作用，希望同中方及有關各方一道，推動構建朝鮮半島持久牢固和平機制，為實現半島持久和平共同努力。

(旺報 )