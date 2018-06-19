端午節好放「粽」？有了它輕鬆瘦

2018年06月19日 21:49 中時電子報 綜合報導

端午節剛過，粽子不知不覺吃了好多？這些小小一顆的粽子看似毫無殺傷力，熱量卻高達700大卡，是許多瘦身男女的禁忌食物。隨著健康意識抬頭，瘦得健康才是現代人追求的目標，而想要打造自然地易瘦體質就必須要有良好的新陳代謝，最有效的食材則是薑！

日本公司台灣娜珂黛肌利用「薑」提升新陳代謝的好處打造了「HappyEat生薑酵母胜肽膠囊」。(台灣娜珂黛肌公司提供)

日本公司台灣娜珂黛肌研發了一款「HappyEat生薑酵母胜肽膠囊」，它結合了生薑跟酵母還有天然蔬莓果酵素，可以促進新陳代謝，而豐富的膳食纖維能促進腸道蠕動、增加飽足感，讓現代男女維持體態變得好簡單。台灣娜珂黛肌美容事業有限公司社長丹野直人提到，許多人在瘦身上吃盡了苦頭，為了讓人們可以享受美食又能輕鬆減肥，因而開發出了此款產品。

運動前吃一粒「HappyEat生薑酵母胜肽膠囊」能提高運動效率。(圖片來源：台灣娜珂黛肌公司提供)

「HappyEat生薑酵母胜肽膠囊」最主要的兩個優勢是幫助燃燒脂肪以及抑制食慾。而社長丹野直人的專人教練森崎威夫說，日常生活中也能定時攝取「HappyEat生薑酵母胜肽膠囊」，就連粽子也能盡情地吃，有效提升代謝、提高耗氧量，甚至能讓脂肪轉為能量，在運動前食用一粒更能提高運動的效率，還有燃燒脂肪的效果。

今年2018年6月還獲得世界食品品質評鑑大賞，他們透過天然的生薑萃取促進新陳代謝，讓現代人能夠輕鬆地維持健康的好體態。

(中時電子報)