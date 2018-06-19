不是美國製造！荷蘭空軍29架F-35義大利組裝

2018年06月19日 22:31 中時電子報 何宜玲

Looks nasty: first Dutch F-35 lands at Leeuwarden pic.twitter.com/qoPyxvIZLs — David Cenciotti (@cencio4) 2016年5月23日

荷蘭和義大利官員日前表示，荷蘭空軍計劃在義大利卡梅里(Cameri)組裝，向美國洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)訂購的其中29架F-35戰機。義大利去年5月在卡梅里完成了首架美國以外組裝的F-35B戰機。更早之前，義大利空軍也接收了多架在義國當地組裝的F-35A。

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，義大利空軍和海軍已經在卡梅里市組裝完成多架F-35戰機。如今，荷蘭空軍也有意在卡梅里組裝29架F-35。荷蘭國防部長韋瑟(Barbara Visser)上週出席了當地舉辦的儀式，正式啟動在義大利組裝生產F-35戰機的計畫。

荷蘭一共向洛克希德馬丁公司訂購了37架F-35A戰機，從第9架開始，總共29架戰機都會在義大利卡梅里完成組裝工作。卡梅里是義大利政府所持有，由義大利國防公司李奧納多公司(Leonardo)和美國飛機製造大廠洛馬共同合作經營。

荷蘭空軍向洛馬訂購的37架戰機訂單中，只有前8架將在美國德州沃斯堡(Fort Worth)的工廠組裝。預計明年1月，首架荷蘭F-35將前往路克(Luke)空軍基地進行飛行員訓練。2月完成組裝，10月前往義大利試飛，接著抵達荷蘭。

(中時電子報)