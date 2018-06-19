不是美國製造！荷蘭空軍29架F-35義大利組裝

首架荷蘭F-35戰機。(圖/推特)

友善列印
中時電子報

荷蘭和義大利官員日前表示，荷蘭空軍計劃在義大利卡梅里(Cameri)組裝，向美國洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)訂購的其中29架F-35戰機。義大利去年5月在卡梅里完成了首架美國以外組裝的F-35B戰機。更早之前，義大利空軍也接收了多架在義國當地組裝的F-35A。

缺兵之計！美海軍陸戰隊考慮徵「老兵」

百枚足以毀滅地球！全球近10國擁1.4萬核彈頭

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，義大利空軍和海軍已經在卡梅里市組裝完成多架F-35戰機。如今，荷蘭空軍也有意在卡梅里組裝29架F-35。荷蘭國防部長韋瑟(Barbara Visser)上週出席了當地舉辦的儀式，正式啟動在義大利組裝生產F-35戰機的計畫。

荷蘭一共向洛克希德馬丁公司訂購了37架F-35A戰機，從第9架開始，總共29架戰機都會在義大利卡梅里完成組裝工作。卡梅里是義大利政府所持有，由義大利國防公司李奧納多公司(Leonardo)和美國飛機製造大廠洛馬共同合作經營。

荷蘭空軍向洛馬訂購的37架戰機訂單中，只有前8架將在美國德州沃斯堡(Fort Worth)的工廠組裝。預計明年1月，首架荷蘭F-35將前往路克(Luke)空軍基地進行飛行員訓練。2月完成組裝，10月前往義大利試飛，接著抵達荷蘭。

(中時電子報)

文章來源：Work on Dutch F-35s kicks off in Italy

俄國無人坦克首度上戰場 結果表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。