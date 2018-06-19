SBL》璞園封王慶功宴 麥總自信再搶第6冠

璞園男籃全隊跟董事長李忠恕一起上台慶祝隊史第5冠。(黃及人攝)

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中時電子報

拿下第15季超級籃球聯賽(SBL)總冠軍，也是隊史第5冠的桃園璞園，19日晚間在萬豪酒店席開60桌舉辦第5冠慶功晚宴，璞園也難得全員到齊，跟公司同仁一同慶祝，璞園總教練麥班達說：「我絕對有信心搶下第6冠！」

為了參加慶功晚宴，正在中華男籃培訓的戴維斯、簡浩、陳冠全與彭俊諺，也特地趕來同歡，只是戴維斯竟然「大遲到」，為了換牛仔褲跑回林口家中，整整遲到1個半小時才來，卻馬上成為公司同事的爭相合照焦點。

「我當然對於璞園未來可以拿下第6冠充滿信心，」麥班達說，「或許拿到1次冠軍，是靠球員或教練的運氣才有辦法拿下，但可以拿下5次冠軍，是靠整個體系、整個班底才有可能達成，真心感謝公司如此支持我們。」

針對最近教育部體育署積極搶在明年完成職業化目標，麥班達隨即語帶保留表示，不管何時職業化，他與球員的任務，還是專注在球場上面，努力把球大好就好，「我還寧願你問我世足賽的問題，或許我還有解答！」

璞園建築董事長李忠恕除了感謝球員與教練一整季的辛勞，更對璞園可以搶下隊史第5冠深感榮耀，「畢竟SBL也才打了15年，我們能夠拿下其中三分之一的冠軍，當然相當難得，接下來就該邁向第6冠了。」

「但我在此要跟國體大校長道歉，因為根據大專體總新制，高中畢業球員假如參加SBL選秀，就不能打UBA，而且這項規定朔及過往，所以李家慷可能無法幫國體大打球了，我還在跟體育署長積極溝通當中。」

(中時電子報)

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