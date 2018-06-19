她被男友父母逼婚＋討房產 崩潰嗆：欺人太甚！

2018年06月19日 22:29 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

想與愛人攜手度過一生，對象父母往往會成為對婚姻卻步的原因嗎？一名女網友在網上抱怨，和男友交往僅僅一年，就被男友父母瘋狂逼婚，還不斷暗示，要她把現有房產改為與先生「共同持有」，未來婚禮花費也要女方出錢，種種誇張行徑讓女網友崩潰大喊：欺人太甚！

一名女網友在《靠北男友》發文表示，她從小父母離異，由奶奶帶大，奶奶過世時留了一筆鉅款給原PO，而她的爸爸及其他親戚基於補償心態，沒有跟她爭奪遺產，原PO順利繼承遺產後，用這筆金錢買了一間公寓。

原PO與男友交往一年，去年才剛從大學畢業，男友父母卻不斷逼婚，還說原PO有既然有現成的新房，就要她男友記得結婚後把房子改成「共同持有」。父母不合理的要求招致原PO反感，後來男友父母也不再提房子的事。

紛爭還沒結束，原PO答應要跟男友結婚，但她堅持不辦婚宴也不買喜餅，結果男友爸媽開始「炸毛」，父母一次偶然機會發現原PO存摺中有為數不少的存款，立即氣急敗壞質問「明明錢就夠為什麼不辦婚宴！」

聽到男友父母質問，原PO當下氣急攻心，崩潰抱怨「沒見過一個婚禮要女方全部出錢的！沒見過哪個新娘結婚後房子要立刻給男方的！」，怒批男友父母欺人太甚，最終男友向原PO賠不是，同意只要單純登記結婚就好。原PO最後表示，她愛她的男友，「但是這樣的婆家，接受不了啊！」

(中時電子報)