豪取10分！富邦悍將連3戰擊敗統一獅

2018年06月19日 22:34 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將上半季對統一獅沒轍，日前才好不容易中止12連敗，不過在止敗後，他們似乎找到克制獅群的招數，今(19日)於主場新莊棒球場對戰獅隊，打線豪取10分，加上先發洋投羅力6局失1分好投，終場10比3勝出，取得對戰3連勝。

富邦和獅隊這場補賽，不約而同推出洋投先發；富邦由羅力抗敵，獅隊則以馬丁尼茲應戰。羅力自5月11日後，相隔一個多月沒勝投進帳，不過近況不錯，連2場繳優質先發；但他本季對獅隊投得不順手，賽前吞下對戰2連敗，前一場5月18日交手，羅力只撐3.1局慘失6分吞敗。

這場比賽，羅力1上投出第1球，就遭獅隊開路先鋒吳桀睿轟陽春炮，頗有噩夢又要重演的味道。不過，羅力很快回穩，接著一路投到6局結束，僅再被打2支零星安打，沒再讓獅隊有機可趁。羅力的好投，也獲得打線大力相挺。

富邦此役火力全開，2下扳平比分後，3下由申皓瑋的保送領頭，接著張正偉跟進敲安，林哲瑄再打出游擊滾地球，替富邦打進超前分。富邦的攻勢還沒完，2出局後，林益全獲得保送，製造一三壘有人契機；這時，高國麟相中馬丁尼茲的滑球，一棒扛出左外野3分炮。

「猜到他會投滑球。」高國麟表示，馬丁尼茲狀況不錯，球速上看150公里，不過明白馬丁尼茲會用滑球跟變速球對決，前一個打席故意揮空，當下的狀況，猜中馬丁尼茲會投滑球，毫不猶豫出手。高國麟5月底開始，全壘打量產遽增，5月27日至今打了7戰，已打出3轟，本季累積4轟。

富邦單局豪取5分，5下又靠著單局4支安打，添得4分；光是在前5局，就拿到多達10分。富邦大幅領先，也決定讓羅力投完6局就退場休息；總計他用96球，65顆好球，被打3安、失1分，另有8K、2保送，連續第3場繳優質先發。

儘管獅隊試圖追近比分，4棒蘇智傑還在8上從中繼范玉禹手中轟出2分炮，但比分差距過大，未能反撲成功，富邦順利收下勝果。富邦贏球取得2連勝，獅隊則吃下3連敗；羅力中止勝投荒，本季第5勝入袋，並獲選單場最有價值球員(MVP)。

羅力一個多月沒勝投，實屬少見，此役再摘勝，富邦總教練葉君璋也肯定他的表現。葉總表示，對方有設定對策，羅力自己也有在持續修正，前一場就投得不錯，今天的結果看來，是有了成果，回到該有的水準，「羅力表現好，球隊也開心看他有這種表現。」

(中時電子報)