鄭智化能歌又能畫 將影響力名人卡通化

鄭智化站在「我是卡通」系列其中一件作品前，介紹創作理念。（北京大格娛樂文化提供）

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時報周刊
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鄭智化的畫作中，人物表情怪異肢體扭曲，極具特色。（北京大格娛樂文化提供）
鄭智化的畫作色彩鮮明，畫風獨特。（北京大格娛樂文化提供）

過去擁有鄭智化的卡帶，是大陸文藝青年展現時髦標誌，他日前在北京798藝術區AAW畫廊，舉辦個展藝術論壇「壹點智化」，讓人看到他除了歌手也是畫家的另一面，鄭智化表示，不會刻意平衡「歌手」和「畫家」這兩種身份，「這兩個身份不會矛盾，當歌手的時候去唱好歌，當畫家的時候去畫好畫。」

他在展場和與會貴賓分享他對作品的靈感來源及創作契機，其中有一輯名為「我是卡通」系列的人像畫，他認為卡通的特點就是不會死也不會老，永遠都不會被代謝，就像米老鼠一樣，他把生命中對他具有影響力的名人卡通化，象徵心中的地位永垂不朽，鄭智化表示：「當一個人物，成為了有影響力的人之後，他就不再是人，而是卡通。」

鄭智化至今出道30年，除了辦畫展以外，他也專注音樂事業，而樂壇中，「為搖滾服務團隊」與「智在上作」共同打造一張向鄭智化致敬的翻唱專輯，將要用不同的形式重塑同樣的聲音，傳承影響一代人的音樂經典，共同尋找每個人記憶中的「鄭氏聲音」，目前已有多位音樂人將參與合作，每位音樂人將從他過去的百餘首歌中，選取一首歌翻唱。

(時報周刊)

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