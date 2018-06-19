給女伴留印象 他租直升機假扮將軍

這位中年汽修工想要表現浪漫，租直升機扮將軍，結果驚動美國國土安全部，面臨3年以下徒刑。(圖/美聯社)

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中時電子報

一名58歲的美國男子試圖給女人留下深刻印象，他弄了一套將軍制服，租一台直升機「視察」科技公司，然而沒通過警衛詢問來由而被活逮，現在案子正在審理他是否有精神問題。

美國陸軍時報(army times)報導，此事件發生在去年11月6日，這名叫做克里斯丁．德斯格魯(Christian Desgroux)的美國公民租用直升機降落在北卡羅萊納州的賽仕軟體科技公司(SAS Institute)的機坪，他走出直升機時穿著將軍制服，還掛有3顆星(中將)，一時之間，警衛曾以為似乎他真的是個大人物，對他畢恭畢竟的行個禮，德斯格魯也加以回禮。

然而警衛在詢問這位將軍有什麼行程時，他說他是來接走該公司的一位女士，要去布拉格堡陸軍基地向川普總統匯報，這番說詞語焉不詳，所以在他帶走女士後，警衛立即報警，最終驚動國土安全部將他逮補。

事實上，整個故事都是錯誤的，德斯格魯是智利人，近幾年剛拿到美國公民身分，他是個汽車修理工，從未在軍中服役。他認識這位在科技公司的女性朋友，聽到這女士想要坐車兜風，他為了表現出比坐車更酷的事，所以就租了直升機，並且假扮成將軍。不過女士已婚，這是否會造成家庭紛爭就是另一回事了。

德斯格魯已收監到聯邦監獄5個月，他的律師希望為他進行精神鑑定，事實上調查人員也確實懷疑他是否有精神問題。

檢察官稱，德斯格魯最重會判三年徒刑，計劃於下週舉行一次能力聽證會。不過上週四的一份律師交給法庭的報告說，德斯格魯不會用精神失常避罪，他打算全部認罪。

至於飛行員與女性友人，他們與此事關連不大，並沒有被指控罪名。

(中時電子報)

文章來源：NC man will admit to impersonating 3-star Army general for helicopter ride

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