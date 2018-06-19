新住民二代 獲總統教育獎

台南市北區開元國小應屆畢業生傅煒哲（中）榮獲2018總統教育獎，移民署台南市第一服務站主任林志鴻（左）專程向他與媽媽武玉嬋（右）祝賀。（移民署南一站提供）

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「我和哥哥知道媽媽辛苦，因此發誓不讓媽媽操心，還要讓她為我們兄弟感到驕傲」。身為新住民第二代的台南市北區開元國小應屆畢業生傅煒哲，榮獲2018總統教育獎。儘管只是平凡人，身體也沒有殘疾，卻因具有孝順、認真等可貴特質而獲獎。

相較於其他優秀學生，傅煒哲並沒有灑狗血的感人故事，只是一名喜歡樂器的平凡人，有空就會到教會彈吉他或烏克麗麗。雖然在校成績不錯，從一年級到六年級一直保持前3名，但他到國中並不想唸資優班，不希望壓力太大。

傅煒哲也沒有出國留學的遠大志向，未來只想當老師，過著一般人的生活。不過，他知道媽媽十分辛苦，兄弟倆曾發誓不讓媽媽操心；得獎的那一刻，他終於做到了。

「2個小孩從沒讓我失望過！」傅煒哲的母親武玉嬋表示，剛嫁到台灣時，家境雖不富裕，但與先生一起打拚，生活倒也快樂充實。沒想到，孩子年幼時，先生因癌症病逝，為了照顧年邁的婆婆及稚子，她咬緊牙根苦撐工作，期盼能讓家人生活無虞。

武玉嬋說，雖然辛苦忙碌，但從未忽視孩子的品德教育，即使工作返家經常已是夜深，卻不忘每天關心孩子，並與老師聯繫。在武玉嬋的苦心教養下，傅煒哲兄弟不僅都品學兼優，還體貼孝順，讓她備感欣慰。

「我在煒哲身上看到溫良恭儉讓的可貴特質！」煒哲的班導師也指出，煒哲在校態度積極、樂於助人，像部分孩子對打掃工作總是交差了事，但他不僅認真打掃廁所，更細心刷洗馬桶汙垢，也會主動清洗水槽廚餘。

(中時 )

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