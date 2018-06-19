陸股大跌 中國人行行長易綱：主要受情緒影響

2018年06月19日 23:45 中時電子報 盧伯華

中國人民銀行行長易綱19日就股市等問題接受採訪表示，金融市場波動受多種因素影響，今天股市出現波動主要受情緒影響，中國經濟內生潛力巨大，有充分的條件和空間應對各種貿易摩擦。

《上海證券報》引述易綱的話說，「既然是市場，就會有漲有跌，投資者應該保持冷靜，理性看待。中國是一個有13億多人口的大市場，經濟內生潛力巨大，有充分的條件和空間應對好各種貿易摩擦。」

易綱表示，當前大陸經濟基本面良好，經濟增長的韌性增強，總供求更加平衡，增長動力加快轉換，今年以來人民幣是少數對美元升值的貨幣之一。「基於這樣的經濟基本面，中國的資本市場有條件健康發展，我對此充滿信心」。

在談到大陸經濟應對外部衝擊的能力時，他提到，近年來內需對中國經濟的拉動不斷上升，貿易依存度已從2006年的64%下降到去年的33%，低於42%的世界平均水平，經常項目順差占GDP的比例也從2007年的約10%下降到去年的1.3%。

19日大陸A股收盤時上證指數大跌3.78%，收2907.82點；深證成指亦大跌5.31%，，收9414.76點；創業板指報收1547.15點，下跌5.76%。

盤中上證指數一度跌穿2900點，創近兩年來新低；創業板指一度跌逾6%，也創2015年1月以來新低。

(中時電子報)