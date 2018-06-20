檢察官說法》子女不孝 能不分遺產給他嗎？

2018年06月20日 00:01 中時電子報 吳家詮 文/台灣司法人權進步協會 翁偉倫 整理/

（主講/士林地檢署檢察官翁偉倫 影音/《退休好幸福》網）

新聞上常看到一些不孝的子女，對父母施暴，甚至餵食餿水……。這種不孝的子女，父母還要給他繼承權嗎？士林地檢署檢察官翁偉倫今天來討論有關於《民法繼承篇》喪失繼承的相關規定。

●●哪些狀況會喪失繼承權？

孝順其實是一個很主觀的認定。什麼情況下會喪失繼承權呢？

《民法第1145條》就有相關的規定，規定的主要內容分為兩個部分，第一個部分是對被繼承人，例如像對父母親，做出一些重大人身犯罪行為，比如：繼承人把父母親殺死或殺傷並被宣判有罪，或是重大之虐待或侮辱父母親等。

再來是繼承人對父母親有一些重大的施虐、虐待行為，例如：餵食餿水，或是毆打父母親，當這種行為發生時，都會被認為是不孝順的行為，就會喪失繼承權。

第二個類型就是對立遺囑者強暴脅迫，或是偽造詐欺、假冒遺囑最後被發現，這些行為都會構成喪失繼承權。但如果父母最後還是原諒了繼承人的行為，繼承人還是不會喪失繼承權。

●●子女如何保障自己的權利？

但喪失繼承權，有時候常常是父母主觀的認定。明明這個子女很孝順，但是可能因為父母年老之後精神狀況有問題，有被害的妄想，並到處去宣揚不實狀況，例如：「女兒、兒子對我有虐待的情況」，在這種情況下，子女要怎麼保障自己的權利？

這時子女可能要提出一些相關的證明，證明對父母有按時撫養、提供相當的經濟資助，讓其生活無虞。如果，這種情況下父母還是覺得你有對他有重大侮辱，或是重大虐待的話，那只能交由法院來解決。讓法院來判斷你的行為是不是構成重大侮辱或重大虐待。

★幸福小提醒

重點1：繼承人如果違反《民法第1145條》規定，就不得繼承遺產。

重點2：遇到重大虐待、侮辱，可以舉列人證或物證來證明。

（本文作者士林地檢署檢察官 翁偉倫）

(中時電子報)