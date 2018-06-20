C羅登全球最快足球選手 肌肉50％、體脂僅7％

葡萄牙足球選手C羅。（圖／美聯社）

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中時電子報

葡萄牙足球選手「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），在世界盃首戰與西班牙的比賽中，衝刺最快速度達時速38.6公里，成為全球最速足球員。

根據中央社報導，葡萄牙體育電視台（SPORT TV）利用比賽畫面分析，「C羅」在與西班牙的比賽中，衝刺最快速度達時速38.6公里，打破了前荷蘭國腳羅本（Arjen Robben）保有的時速37公里紀錄，榮登為全球最快足球員。

更令人不可思議的是，「C羅」今年已33歲，體能狀況還能保持的這麼好，今年5月他接受英國媒體LADbible訪問時曾透露，他的體脂肪率只有7%，而其他足球員的體脂肪率平均值則在10%至11%之間。

此外一般專業運動員全身肌肉含量，約占46%左右，而「C羅」肌肉含量則高達50%，之前他參加葡萄牙電視電視節目El Chiringuito時，則透露自己的身體年齡只有23歲。

「C羅」可以長保青春的原因之一，就是他採取嚴格的低脂飲食，也會透過游泳及在私人冰療室裡進行恢復，他在西甲皇家馬德里的前隊友埃夫拉（Patrice Evra），在接受英國每日郵報訪問時也開玩笑說：「如果C羅邀請你去他家用餐，你只要拒絕就好，因為他家只有沙拉、雞肉和白開水。」

埃夫拉透露，有次訓練結束，他已感到非常疲累，「C羅」則邀請他一起回去用餐，他一直以為會有大餐可吃，結果什麼都沒有，「甚至連果汁都沒有」。

吃完東西後，「C羅」就開始玩球，還邀請埃夫拉一起訓練，讓埃夫拉大感吃不消，他說：「C羅就像是台機器，完全不想停止訓練。

(中時電子報)

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