盜電視畫面賣減肥藥 刑事局逮人

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中時

胡欣男／台北報導

李姓女子涉嫌盜用《女人我最大》等電視節目畫面，製作一頁式廣告，透過臉書、蝦皮等網路平台販售自大陸進口的面膜、眼霜等藥妝品，其中包含禁藥成分的減肥藥「天使橙」。刑事局接獲電視節目報案，逮捕李女，依違反著作權法、藥事法、詐欺罪送辦。

今年3月間，刑事局受理電視節目報案，指包括臉書粉絲專頁及蝦皮拍賣等13個網路平台，涉嫌利用該節目截圖或影片，公開行銷網售商品，造成節目著作權及信譽受損。許多網友誤以為商品係《女人我最大》、「2分之一強」等節目推薦，因而購買。

警方發現臉書專頁「問題肌膚治療中心—羽柔有限公司」、「纖體美容中心—羽柔旗艦店」，涉嫌自大陸的阿里巴巴販售平台，購買未經許可輸入的藥妝，再擷取電視節目藝人的畫面，製作一頁式廣告詐騙網頁，行銷商品，其中標榜「醫生處方用藥」的減肥藥「天使橙」，經送驗發現過去減肥藥主要成分，但易增加心臟病及中風危險，8年前已公告取消販售許可。

刑事局查出這些藥妝係「羽柔國際有限公司」進口販售，負責人為41歲李姓女子，李女供稱，自大陸進口藥妝賺差價，減肥藥她也有吃，效果不錯，才會鋌而走險販售，警方初估半年來李女已獲利新台幣20多萬元。

(中時 )

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