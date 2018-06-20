嚴立婷丟主持棒 產女意外帶財代言進帳400萬

2018年06月20日 01:20 中時 蕭雅玲

嚴立婷搭檔曾國城主持衛視中文台《一袋女王》3年，去年懷了女兒Tammy之後便暫時休息，製作單位在她懷孕期間找來巴鈺代打，直到1個月前她做完月子重返節目主持，便與巴鈺輪流主持，原訂本周四（21日）再度進棚錄製節目，卻沒想到製作單位以電話告知經紀人「以後不需要再回去錄影」，接獲消息當下心情很低落，經過一週的沈澱，嚴立婷於昨（19日）在臉書無奈表示：「天底下沒有不散的筵席」，證實退出《一袋女王》的主持群。

經紀人表示，嚴立婷主持《一袋》屬於談話性節目，為了把話題留在自己的節目裡，在這3年期間所有談話性節目的通告她一概推掉，期間除了為新書宣傳跑通告外，唯一的一次就是上《飢餓遊戲》玩遊戲，卻沒想到遭製作單位單方面換掉主持棒，改由代班的巴鈺取而代之嚴立婷的主持。

嚴立婷在丟了主持飯碗後，原以為她的收入會短缺，但經紀人卻表示：「嚴立婷在懷第二胎期間財運就很旺，不但有生活、健康食品等代言陸續找上門，也有大陸戲劇的邀約。」反觀在主持《一袋》期間，有大陸戲劇邀約時都會擔心影響節目錄影，現在沒有主持，如果有不錯的劇本，不排除到大陸演戲，而經紀人也透露，目前手上4個年度代言，至少有超過400萬收入進帳，根本不擔心收入的問題。

嚴立婷被新生代主持人巴鈺給擠掉主持棒，製作人劉德蕙人目前正在歐洲旅遊聯繫不到本人，但製作單位也發聲明表示：「感謝她多年來對節目的付出與表現，但為了節目求新求變，帶給觀眾更好的節目內容，也謝謝她完成階段性任務。」

但據內部工作人員透露，巴鈺在嚴立婷懷孕期間臨危受命擔任代班主持人，「每次錄影時她與曾國城一起出場，工作人員都能感受到她幽默活潑的主持風格，與嚴立婷明顯不同，且在巴鈺主持期間，收視率也明顯攀升。」種種跡象顯示，巴鈺就是符合節目求新求變的需求的最佳人選。

(中時 )