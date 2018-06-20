臺灣國際醫療展 名醫開講趨勢新知

2018年06月20日 07:08 工商 張佩芬

2018年「臺灣國際醫療展」與「臺灣國際銀髮族暨健康照護產業展」將於6月21日至24日在世貿一館聯合展出，為使臺灣民眾更了解臺灣特色醫療獨到之處，外貿協會將於6月23日下午舉辦健康講座，由6間臺灣特色診所院長及專家親自解析臺灣特色醫療優勢及各科醫療新知。

精彩內容包括：醫院外的高端整合醫療、臺灣發展植髮國際醫療之優勢、近視雷射大躍進、捐卵試管嬰兒助您好孕、坐骨神經痛的新療法及皮膚光老化有多傷等一般民眾關心的議題，名醫開講，精彩可期。

貿協表示，今年醫療及銀髮展總計408家廠商參展，使用868個攤位，本屆新增「醫療服務專區」，由32家臺灣醫院及診所展出，其中包括今年甫成立的「臺灣特色醫療聯盟」、「海峽兩岸特色醫療聯盟」，以及由醫策會籌組的「醫療及健檢認證專區」。

依據衛福部統計資料顯示，去（2017）年來臺接受國際醫療服務人次高達30萬5千人次，創造147億產值，顯示臺灣高端、精緻及客製化服務的專科診所受國際青睞。

本屆「醫療服務專區」涵蓋臺灣健檢、醫美、眼科、牙科、骨科及生殖醫學等特色專科診所連訣展出。臺灣整體的試管嬰兒治療著床率居國際排名第二，直逼美國的水準，是亞洲地區試管嬰兒治療的龍頭；而近視雷視手術20年來技術躍進，臺灣的技術與全球接軌同步。

除特色醫療健康講座外，23日上午將辦理「有認證更安心－醫美重安全 健檢新趨勢」論壇，聚焦近年醫美及健檢熱門話題，由新光吳火獅紀念醫院洪子仁副院長、北投健康管理醫院魏聰文副院長、中山醫學大學附設醫院蕭玉屏主任及彰化基督教醫院曾彥碩主任，國內醫美、健檢權威專家精闢剖析，告訴民眾如何挑選一家既安全又安心的醫美健檢機構。

近年醫美診所家數成長速度驚人，許多民眾關心如何選擇專業的醫美診所醫師與照護環境；此外，隨著民眾健檢意識抬頭，目前的健康檢查已從基本檢查至高階健康檢查，服務項目琳瑯滿目，該如何選擇適合自己的健檢內容以及正確觀念，也將於論壇中由專業醫師為民眾解答。

(工商 )