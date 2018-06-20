世足》薩拉復出破門難抗俄 埃及擺烏龍吞2連敗

2018年06月20日 04:01 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

要保晉級希望的埃及20日終於推出英超金靴薩拉（Mohamed Salah），可惜隊長法提（Ahmed Fathy）下半場自擺烏龍，地主俄羅斯趁機再下兩城，薩拉罰進12碼球仍無力回天。終場俄羅斯以3比1擊退埃及，2連勝幾乎確定晉級16強，2連敗的埃及則希望渺茫。

俄羅斯拿下2連勝，只要20日晚間烏拉圭不輸沙烏地阿拉伯，俄羅斯就能提前拿下16強門票。即便烏拉圭爆冷輸球，可能出現3隊同為2勝1負的情況，俄羅斯目前進8球、失1球，比拚淨勝球仍占有絕對優勢。

薩拉本季以32顆進球創下英超單季新猷，卻在歐冠決賽受傷，也缺席世足對烏拉圭首戰，眼看埃及以0比1敗北。此役薩拉宣布復出，但傷勢顯然沒有完全痊癒，埃及上半場5次射門均無射正，俄羅斯8次射門也只有1次射正，半場結束維持0比0。

埃及隊長法提（下）把俄羅斯的射門碰進自家大門。（美聯社）

第47分鐘，埃及解圍將球清出禁區，左布寧（Roman Zobnin）右前場跟上起腳遠射，忙著卡位的法提試圖用右腳解圍，球卻打中他的膝蓋改變方向，折射打入自家大門。這是本屆世足出現的第5顆烏龍球，而且上役的波蘭也才「自擺烏龍」。

俄羅斯前鋒茲尤巴（右）在第62分鐘將比數改寫為3比0。（美聯社）

埃及試圖反擊，沒能得手卻在第59分鐘被地主逮住快攻機會，由契里薛夫（Denis Cheryshev）突入禁區攻入他在本屆世足賽的第3球。埃及一陣慌亂，3分鐘後又被茲尤巴（Artem Dzyuba）攻破大門，瞬間變成0比3落後。

第73分鐘埃及終於打破鴨蛋，薩拉在禁區邊緣被撂倒，裁判卡塞雷斯（Enrique Caceres）一開始判為禁區外犯規，經VAR改判為12碼球，薩拉親自操刀中的，攻入埃及暌違28年的世足進球。可惜埃及仍然無力回天，也讓薩拉的進球成為空響。

(中時電子報)