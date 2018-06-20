6月20日三報頭版要聞

2018年06月20日 07:14 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

大陸施壓國際航空公司在官網上更改台灣名稱，我政府研擬反制措施，兩岸關係再度緊繃。前行政院長江宜樺昨表示，兩岸之爭，應該是制度之爭，而不是意氣之爭；自2016年蔡英文總統上任後，因不接受九二共識，所衍生的骨牌效應，已使兩岸間制裁措施愈來愈多，相互強硬抵制，已與政府宣示的和平穩定背道而馳。

陸美貿易戰進一步升級！美國總統川普18日揚言，若大陸持續採取關稅報復措施，將再針對價值2千億美元（約台幣6兆元）的大陸輸美產品追加10％懲罰性關稅。大陸商務部痛批美方「極限施壓和訛詐」，若美方「失去理智」，陸方會採取「結合數量和品質的綜合措施」反制。

美國聯邦參議院18日通過《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）草案，根據日前參院軍事委員會公布版本，其中包含支持強化美台安全合作及軍事交流，要求美軍參加漢光演習等台灣年度軍演；美應全力支持台灣獲得防禦性武器，特別是不對稱戰力與水面下作戰能力。

◎工商時報

針對中國上周末宣布的關稅報復措施，美國總統川普不甘示弱再加碼，揚言對2,000億美元中國輸美商品加徵10％關稅，中美貿易摩擦瀕臨全面開戰失控邊緣，全球股市周二在陸港股領跌下全面重挫，日圓、瑞郎與黃金等避險資產上漲，美元指數升破95點大關，創11個月新高。

瞄準物聯網、車載以及5G，國巨集團孫公司凱美以溢價14.47％合併帛漢，帛漢正式加入國巨家族，凱美強調，併購對象不限於被動元件產業，集團預計在2年之內坐穩百億營收，與奇力新並列為國巨集團旗下的兩大百億次集團。

被動元件大廠國巨昨日股價收1,035元重挫8.81％，盤後公布訂定7月9日除權息，目前仍有1,432張融券空單必須在7月3日前回補，初估融券空單金額約14.8億元，是否帶動小軋空行情，受到矚目。

◎旺報

美國再打台灣牌。美國參議院18日通過《2019年國防授權法》草案。根據日前參院軍事委員會公布的版本，美國國會建議美軍應適度參加台灣軍演。對此，我總統府、外交部及國防部都表示感謝，並將持續推動台美關係持續進展。

美國參議院通過2019年國防授權法草案，建議美軍應適度參加台灣軍演，也應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問，形同再度向大陸打台灣牌。大陸國際關係學者時殷弘認為，如果美軍落實此建議，大陸將對台灣採取懲罰手段，包括軍事示威、挖走邦交國、禁止民眾赴台旅遊等。

中美貿易戰連環爆，繼500億美元商品徵稅清單之後，美國總統川普19日再度宣布，為懲罰中國不公平貿易行為，將考慮對大陸另外的2000億美元輸美商品加徵10%的關稅。對此，大陸商務部也隨即發布強硬聲明指出，中方將立即對美國進口商品祭出對等規模的報復性關稅，中美貿易衝突正加速升級。

(中時電子報)