獨》台北首家米其林級天婦羅 牡丹Tempura一手報導

終於，台灣有一家「米其林級」的高檔天婦羅餐廳了！為服務金字塔頂尖客層，曾經營〈八王子〉與〈牡丹園〉的牡丹和食餐飲董事長林桂鼎，眼見「台灣什麼高檔餐廳都有了，卻獨缺高檔天婦羅餐廳」。於是決定與日本米其林一星天婦羅名店「長谷川」主廚長谷川忠彥（Hasegawa)合作，在台北市四維路投資開設會所式高檔天婦羅餐廳〈牡丹 Tempura〉，新餐廳並自本周起正式接受「貴客」預約訂位，食家饕客或吃貨自此不必出國，就可以在台北嘗到正統日本高檔天婦羅的滋味。
在日本，天婦羅的地位與懷石料理、會席料理，以及握壽司與和鐵板燒，是最能展現日本烹飪廚藝的高檔吃食。只是到了台灣，這種 日本人向葡萄牙人學來的美味吃食，已被通俗化、也廉價化了。不少人甚至將天婦羅視為「日本國民美食」，殊不知，在日本高檔天婦羅餐廳的消費，完全不遜於高檔的壽司割烹店，有時甚至有過之而無不及。
「作天婦羅可必生魚片難多了」，牡丹和食餐飲董事長林桂鼎說，從品嘗海鮮的原味角度而言，生魚片因是「生食」，雖講究刀工與熟成，但論烹飪廚藝，屬「熟食」的天婦羅若要做得好，不僅牽涉到炸油、麵粉，還要精準掌握溫度火候與時間，烹飪過程中的「眉角」和困難，可比生魚片複雜得多。
「三年磨一劍呀！」，林桂鼎表示，為了開設高檔天婦羅店，自己吃遍日本天婦羅名店，最後才找到系出高檔天婦羅名店〈京星〉，自己開設〈長谷川 天婦羅〉並在日本米其林指南中得到一星的長谷川忠彥，並派台灣廚師向他學藝，前前後後花了足足三年，俟有相當把握後才在台北開設〈牡丹 Tempura〉。
開在台北市四維路巷弄內的〈牡丹 Tempura〉占地約80坪，僅設有兩間私密包廂，分別可容納11人與15人在卡布里檯前用餐。餐廳的裝潢設計帶有現代禪風、時尚簡約卻不失優雅。用厚實檜木打造的卡布里檯，比高檔壽司店的壽司吧檯面加寬3公分，餐椅排得亦很 鬆，客人可以舒適用餐。餐廳採預約訂席，且是Omakase無菜單型式，一律由主廚配菜。
頂級天婦羅的炸油與麵粉都很講究，食材裹上麵漿再炸，不只是「讓食材由生至熟」，更重要的目的是，藉由麵衣「封」住高檔食材生而優越的鮮甜。所以麵衣只是「保鮮」功能，不能厚也不能多，否則吃到嘴裡都是麵粉，完全Low掉。
〈牡丹 Tempura〉的炸油與麵粉與海鮮食材一樣，全是自日本進口，一桶18公升的胡麻油進價就超過9000元，令人咋舌。
師承長谷川忠彥的「炸功」，〈牡丹 Tempura〉廚師「開炸」時會先在油鍋內灑一坨 麵糊，測試油溫後才開始炸製天婦羅。炸前，食材先沾粉再「掛漿」，而麵糊只用麵粉和水調製，沒加加蛋。放麵粉的盆子內有一刷子，目的是刷掉食材上過多的麵粉。
無論是卷海老、小香魚、鱚魚、星鰻與軟絲，或是白蘆筍、栗子地瓜等，〈牡丹 Tempura〉廚師炸出的天婦羅，麵衣都極薄且若有似無可看出食材「本色」，每種食材都像穿了件「透明的緊身衣」，而不是「厚重外套」。所以每道天婦羅「賺燒吃」，都有滋有味、鮮甜帶汁。其中膠質豐厚、口感層次分明的〈炸魚翅〉，是日本星級天婦羅名店也難得嘗到的頂級天婦羅。
日本傳統天婦羅店多只有卡布里檯沒有廚房，而為了「攻頂」，〈牡丹 Tempura〉設有廚房，Omakase套餐中有30%的菜餚是由後場廚師製作，所以除了高檔天婦羅外，客人並可嘗到同樣用高檔食材入饌烹製的〈魚子醬．毛蟹〉、〈白蘆筍冷湯〉、〈鮮竹筍魚片湯〉，以及〈天丼〉和〈天丼茶泡飯〉等日本料理。也因為如此，〈牡丹 Tempura〉成了台灣餐飲市場中的「One & Only」。
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