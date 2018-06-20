食人魚很多！廣告小妹曝姦殺死刑犯邪念自白

台北市驚傳分屍命案，在華山藝文中心附近授課的37歲陳姓射箭教練，性侵被拒，竟將高姓女子掐死分屍。警方破獲後在華山大草原上的野居草堂拉起封鎖線。（本報系資料照/劉宗龍攝）

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中時電子報

近1個月屢傳情殺分屍案，冷血駭人事件震撼全台。部落客「廣告小妹」昨（20）日深夜透露，自己曾和美國姦殺死刑犯當筆友，對方對她坦白過犯罪邪念，狂言還會繼續犯案。對此，她表示，這世界不是壞男人很多，而是「食人魚」很多；且與其說「女生要懂得保護自己」，她認為，每個人都要做好與「食人魚」對決的心理準備。

她指出，美國90年代曾經發生7位美國女大生相繼被姦殺案件，當年出於好奇心，陸續寄出12封信件給凶嫌，對方總共回信3次；其中，嫌犯對她自白說，「我克制不住我的邪念，假如我沒有被抓，我還是會繼續犯案的。第一次的經驗太美好，之後的每一次，我都在尋找那份感覺。」

廣告小妹說，每當發生重大社會案件，網路聲音一定會出現兩種言論：廢死聯盟出來負責、這世界的壞男人好多。但她認為，廢死與否，不是三言兩語便可下定論，支持方與反對方的論點都成立；如同受害者家屬需要一個結果，讓他們得到一絲寬慰，可是實際上，死刑對於「食人魚」根本起不到嚇阻作用。

她表示，這世界不是壞男人很多，而是「食人魚」很多，像是雄性「食人魚」殺傷力特別強，再多的情感教育，也不可能教化他。不過，她認為，與其說「女生要懂得保護自己」，更重要的是，每個人都要做好與「食人魚」對決的心理準備，因為就算不去招惹魚，魚會來招惹妳。

(中時電子報)

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