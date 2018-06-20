侯蘇對決神似2008總統大選？網稱蘇貞昌早放棄中間選民

國民黨新北市長參選人侯友宜(左)、民進黨新北市長參選人蘇貞昌(右)。(合成圖／本報系資料照)

友善列印
中時電子報

日前民調顯示，新北市長選戰，國民黨參選人侯友宜與民進黨參選人蘇貞昌民調差距18%，隨著侯友宜身陷文大宿舍爭議中，外界關注是否會影響侯的選情。有網友認為，新北侯蘇對決跟2008馬謝對決很像，他列出相似點並直言「2008的謝長廷跟2018的蘇貞昌都是在催基本盤而已，早就放棄中間那塊了」。

國民黨新北市長候選人侯友宜因陽明山房舍事件，遭到民進黨追打，民進黨秘書長洪耀福曾建議侯友宜「要捨得」，比照立法院長蘇嘉全當年捐農舍，把陽明山上房舍捐出來來做社會住宅；「對選情有幫助，也是解套的方法！」針對文大宿舍案，侯友宜日前表示，20年前已經合法認定並通過公安檢查，他和太太不會做違規的事情。若北市府對文化大學使用有違規的想法，太太考慮解約，但前提是要保障學生權益。

有網友在PTT撰寫「只有我覺得新北像2008總統選戰？」一文，並表示2008馬英九vs.謝長廷，謝長廷處於極為不利的處境，包括一、阿扁海角七億延燒；二、民進黨執政不得民心。但此時謝長廷陣營一直質問馬綠卡問題，照三餐打馬綠卡案，馬辦回應還是繼續跳針說馬沒講清楚。然後謝民調輸馬很多，就說那些是統媒民調，實際上沒輸那麼多。

今年的蘇侯對決，蘇貞昌目前仍在極為不利的處境。該網友提及，一、民進黨執政不得民心；二、柯綠分手又有姚文智來亂。現在蘇貞昌陣營打侯文大宿舍爭議。該網友說這次一樣蘇貞昌民調落後很多，馬上派高嘉瑜出來喊只落後5%。

該網友分析，兩場選戰都被民進黨總統執政拖累，但扁政府的問題是經濟不佳+往極獨靠隴，蔡政府的問題是選前牛皮吹太大，造神太嚴重，後面髮夾彎打臉當然就多。該網友說馬英九綠卡、侯友宜文大宿舍都是選舉可以檢驗的，「可是這是選民想看的嗎？不是。只要有東西能攻擊藍營，深綠都會很爽，他們才不管攻擊的有沒有道理、邏輯」。網友直言，2008的謝長廷跟2018的蘇貞昌都是在催基本盤而已，早就放棄中間那塊了。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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