世足花絮》內馬變髮揮別義麵頭 練球腳痛現隱憂

2018年06月20日 08:18 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

世足賽場上除了看球員精湛的腳下功夫，有些球員的「頂」上功夫也不含糊，例如巴西隊球星內馬，頂著一頭金色捲髮，被調侃是「義大利麵頭」，不過這個髮型才亮相一場球賽就消失，在他和親朋好友聚餐以及練球的照片中，可以看到他髮型又變了。

內馬開開心心帶著新髮型展開俄羅斯世足之旅，不過球迷似乎不愛這個「黃金義大利麵頭」，社群網站瘋傳把他和一盤義大利麵放在一起比較的圖片，或是一個鬍子大叔頭上放著義大利麵，手中拿著內馬照片的P圖，意思是要get內馬同款髮型很簡單，在頭上放義大利麵就可以了。

內馬在對瑞士的比賽，髮型相當引人注目，不過比賽後他又去把頭髮剪短。(美聯社資料照)

不知道是否這個髮型沒有帶來好運，巴西隊第一場小組賽只和瑞士1：1踢和，內馬也沒有進球，他把握空檔又換了髮型，在他母親分享的聚餐合照中，可以看到他還是有金色的頭髮，不過長度比之前短，內馬的母親還開玩笑說是「六邊形髮型」，練球時也能看到內馬頭髮確實跟瑞士一戰相比短了不少。

而巴西隊在本屆世足賽的警報還沒結束，內馬缺席了18日的訓練，19日的操練雖然看起來一派輕鬆、和隊友打鬧，但在分組對抗時內馬今年2月受傷的右腳又出現不適，讓他提前結束練球，也為22日晚上8點出戰哥斯大黎加增添隱憂。

(中時電子報)