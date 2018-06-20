華山分屍》遭挖遺體雙乳未尋獲 變態教練疑有戀屍癖

2018年06月20日 08:25 中時電子報 呂承哲

華山大草原「野居草堂」37歲射箭教練陳伯謙，向30歲高姓女學員求歡遭拒，竟掐死對方，伴屍整整3天再將人分屍7大袋棄置陽明山區。對此，陳嫌還向警方坦承，曾用手指插入死者下體洩憤，變態行徑警方遭痛斥；檢警相驗遺體還發現，死者雙乳遭到挖除，懷疑陳嫌是否對女性特定器官有戀屍癖。

據悉，陳嫌在案發之前，故意找6名友人邀高女到小木屋聊天，高女喝了幾罐後，友人這時還用啤酒、高粱製作「深水炸彈」，高女不勝酒力，沉沉睡去，友人眼看完成任務，就馬上離開小木屋。陳嫌這時抱著高女入睡，怎料想向高女求歡時，高女驚醒並怒斥「幹什麼，放手！」，他惱羞成怒，失手將人掐死。警方訊問，陳嫌是否生前性侵或是死後姦屍，陳嫌坦承有用手指插進死者下體洩憤，變態行為讓警方也感到震驚、憤怒。

警方依陳嫌說法，18日前往山區搜尋，順利找到6袋屍袋，唯獨最後的手臂部分遍尋不著，直到警方焚香祭拜，才尋得最後一袋屍袋。檢警拼湊遺體後，發現高女的乳房遭到挖除，懷疑陳嫌對女性特定器官有變態崇拜。

據《東森新聞雲》報導，陳嫌供稱騎車獨自4小時棄屍，但屍袋藏匿與尋獲地點有一段差距，警方懷疑可能有共犯協助，將繼續上山搜尋屍塊，並追查高女生前是否遭到下藥。

(中時電子報)