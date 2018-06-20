因維基解密成公敵 「他」為理想遭軟禁6年

從厄瓜多駐英國大使館窗台探頭的亞桑傑。（圖/美聯社）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，創辦「維基解密」（WikiLeaks）、曾讓多國政府和跨國公司人心惶惶的創辦人亞桑傑（Julian Assange），今天（6/19）對他而言，可說是人生一大重要指標：在被瑞典起訴通緝後，被迫躲入厄瓜多駐倫敦大使館內，至今已有2,192個日子、長達6年的人生，就因為自己的「堅持」，就此消耗於那小小的建築物之內。

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從踏入厄國使館那一刻起，亞桑傑的「世界」就只剩下大使館，即使他已取得厄瓜多國籍，但美國和瑞典對他的犯罪控訴依然未取消。雖然英國倫敦警方已從2015年中旬後，取消對他的24小時輪班監控，可對他而言，害怕政府機關和情報機構找麻煩，大使館還是相對安全的居所。

現年45歲的澳洲籍記者朱利安·亞桑傑，在2011年11月發佈美國秘密外交電報後，遭瑞典政府陳請國際刑警組織（Interpol）以涉嫌性犯罪為由，對他發出國際逮捕令。

而從2012年6月開始，厄瓜多政府接受他政治庇護申請，開了他長達6年多至今的大使館居住生涯。其所創辦的維基解密網站，如今仍是全球政府與各大公私機構最頭痛的對象。

為了自己的「理想」成為多國公敵，但隨著時間推演和國際社會的現實，已躲藏6年的亞桑傑，他的下一步會是什麼？就此「隱居」一生、或有無其他方法能讓他脫離這個倫敦的「牢籠」，遠走他鄉重獲自由，恐怕也是不少支持者和粉絲最關心的議題之一。

(中時電子報)

文章來源：2,192 Days of Confinement: Assange's 6 Years in Ecuadorian Embassy in Numbers

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