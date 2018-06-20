世足》西亞綠鷹尋求24年首勝 烏拉圭小心陰溝翻船

首戰3度射門失手的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯，20日晚上與沙烏地阿拉伯之戰能否找回狀態將成為勝負關鍵。(路透社資料照)

友善列印
中時電子報

首戰慘敗的「西亞綠鷹」沙烏地阿拉伯，經過空中驚魂之後，全隊整軍待發，20日晚上11點將尋求24年來首勝：擅長被動反擊的烏拉圭，手中雖握有3分積分，但整體狀況卻尚未調整至最佳，尤其是當家球星蘇亞雷斯似乎信心不足，因此需小心翻船。

沙烏地阿拉伯在1994年首度踢進世足賽，該屆在小組賽2勝1敗，先後擊敗摩洛哥與「紅魔」比利時，以分組第2晉級，可惜16強淘汰賽1比3不敵瑞典。

西亞綠鷹在隊史第一次世足賽踢出讓人驚豔的16強之後，接著又連續挑戰1998、2002與2006三屆世足賽，然而整體實力都遠遠不及其他球隊的情況下連續3屆都止步小組賽，而且一勝難求，加上本屆首戰，沙烏地阿拉伯已在世足賽11戰不勝(9敗2和)，而且只踢進5球，卻被踢進31球，後場防線可說是本屆32支參賽球隊最薄弱的一環，20日晚間11點與烏拉圭之戰的首要目標當然是終結24年來「不勝魔咒」，但現實面來看想要取勝的機率確實不高。

對於兩屆冠軍得主烏拉圭而言，是A組小組賽實力最強的勁旅，然而首戰面對少了薩拉的埃及法老團卻是踢得相當辛苦，蘇亞雷斯整場比賽3次射門機會都沒能把握住，就連卡瓦尼的自由球也踢偏，可見得全隊都不在狀況內，若不是第89分鐘吉曼奈茲破門建功，否則有可能面臨被踢和的不利局面。

烏拉圭雖然現在1勝在手，面對實力不佳的沙烏地阿拉伯，不但要拿下勝利，而且還要多踢進幾球才行，但如果蘇亞雷斯、卡瓦尼為主的前鋒陣營還是渾渾噩噩的話，難保不會陰溝翻船，倘若不慎敗陣，晉級之路恐將添變數。

(中時電子報)

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