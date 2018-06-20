陳師孟不迴避查諷扁劇 包正豪：東廠鷹犬 當屁放掉

2018年06月20日 08:52 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

監察委員陳師孟調查諷扁劇，監察院紀律委員會日前決議陳師孟應迴避調查。陳師孟卻不接受，照樣約詢檢察官，並援引監察院自律規範，要求院會合議是否停止調查。淡大教授包正豪今天在臉書發文痛罵陳師孟「不要臉」，像東廠鷹犬，對付他最好的方式就是「把他當成屁給放掉」，完完全全地忽視他。

陳師孟調查諷扁劇，遭北檢前主任檢察官慶啟人申請迴避，監察院紀律委員會日前決議陳師孟應迴避調查。陳師孟在個人部落格「尖尾週記」以「第一滴血」為題發文指出，上星期三接到院方「紀律委員會」交來的「迴避通知信」，已經由院長核定，要他停止進行。最生氣的是院方像是防賊一樣，在通知他的同時，也對外發佈新聞稿，所以他要去找院長理論也沒用、想尋求申訴機會已太遲。

不過，陳師孟發現，監察院自律規範第18條規定：「監察委員調查案件違反本規範者，應提經本院紀律委員會審議後，提報院會決議，停止就該案件行使監察權」，陳師孟說，逃生門在於「院會」決議，而非像第9條是由「院長」決定；單純迴避與否固是操之於院長一人之手，他無以對抗，惟一旦違反院長的迴避裁定，則是否要停止該案調查，反而取決於院會的合議。

包正豪指出，像陳師孟這種不要臉皮的傢伙，對付他，最好的方式就是「把他當成屁給放掉」，完完全全地忽視他，就好了。被他約詢的檢察官，或者任何人，接到通知就直接丟進垃圾桶，然後忘掉這件事情。

包正豪強調，因為陳是監委，監委什麼也不能做，忽視他是一種安全的抗議方式，更別說已經決議要他迴避了，所以可以放心地無視他的存在。「狗咬你，你總不能咬回去。這條狗蠻肥的，暫時打不贏，那就留他在狗圈裡面吠，別理他就好。」「我沒有說陳師猛是狗，但東廠鷹犬應該還蠻貼切的。」

(中時電子報)