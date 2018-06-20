高雄鳳西國中、中山工商女足隊 下月赴越南移訓

2018年06月20日 09:07 中時 林宏聰

高雄中山工商女子足球隊與鳳西國中女子足球隊關係密切，教練團互相支援，今年分別在全國高中女子甲組聯賽、全國五人制國中聯賽奪冠，19日校方為隊員們舉辦慶功宴，並宣布下個月2支隊伍將與高雄陽信銀行女足隊一起前往越南移地訓練，力拚明年雙雙連霸。

中山工商暌違2年後，再度於全國高中女子甲組聯賽封后，初賽及決賽踢出八連勝，而梯隊鳳西國中女足今年雖然也是全勝戰績奪冠，但其中有多場是逆轉勝，踢得相當辛苦，尤其分組賽對上台東體中，一度1比6落後，最後演出大逆轉，反以7比6獲勝。

兩校女足隊日前帶著獎盃到市府獻獎，與市民分享榮耀，19日晚間舉辦慶功宴，中山工商校長林昭億、鳳西國中校長向永樂逐桌向球員、教練道賀，晚上8時正好遇上世足賽日本對哥倫比亞賽事，小球員們在席間也紛紛打開手機觀看轉播，關心比賽實況，氣氛相當歡樂。

總教練賴冠洲說，女足隊以「一條龍」方式延續，鳳西國中、中山工商、屏東大學，甚至參加高雄陽信銀行職業隊，希望持續為台灣足壇培養優秀球員，趁今年鳳西女足、中山女足士氣旺盛，特別規畫前往越南河內移訓，盼增加國際經驗，明年比賽順利連霸。

中山工商校長林昭億則表示，這是首次整合鳳西國中、中山工商、高雄陽信銀行3支隊伍一起出國移地訓練，展現校方爭取連霸決心之外，也希望提升國內足球風氣，搭配最近世足賽正熱門，一起推廣足球運動。

(中時 )