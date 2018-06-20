農委會駁香蕉、鳳梨價崩盤 農青：把大家都當傻蛋？

農委會表示，今年氣候平順，各種夏季水果如鳳梨、香蕉及西瓜等皆豐產，香蕉產量雖未較去年增加，但季節因素，容易被其他多汁水果替代，致價格下跌。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

農委會昨（20）日召開臨時記者會稱，近日的香蕉、鳳梨價格崩盤是不實報導，反問「這樣對農民有好處嗎？」對此，關注農業議題的「Lin bay 好油」版主林裕紘發文表示，官員是真的把大家都當傻蛋嗎？到底誰才在放假新聞？農委會到底欠了多少「3天」？

昨農委會發出的新聞稿中指出，近日香蕉、鳳梨產銷情況已穩定，要外界勿再以不實報導傷害農民，強調從4月起陸續啟動擴大行銷及去商品化等措施，截至前（18）日已執行4,012公噸，產地青香蕉價格目前回升，每公斤9～13元；鳳梨則是目前外銷最大宗的水果，出口量較去年同期成長16%。

不過，關注農業議題的「Lin bay 好油」版主林裕紘發文駁斥說，批發市場跟行口的低價是假的嗎？他指出，就算今年鳳梨外銷量有成長，但尾盤的價格從5月開始出現崩跌，只有慘字能形容。

他換算，如果1箱10公斤鳳梨售價200元，前後扣掉包裝費1箱60～80元、採收工錢，粗估農民每公斤大概拿9～11元，若還自付箱子開銷，等於說1公斤大概就剩6～8元，

至於香蕉產銷部分，林裕紘貼出前天看到的市售香蕉價格照片，可見品質不錯的台中蕉售價1斤10元，讓他大嘆，「到底誰才在放假新聞？農委會到底欠了多少3天了？」

(中時電子報)

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