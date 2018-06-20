影》西國王夫婦訪美 王后與梅蘭妮亞成最大「嬌點」

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，白宮（White House）今日再次迎來貴客，西班牙國王菲利佩（Felipe VI）和萊蒂齊亞王后（Queen Letizia）聯袂出訪美國，與總統川普（Donald Trump）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）會面。然而，同樣都是全球媒體關注焦點的兩位女性，在公開場合的一舉一動，都成為外界最大「嬌點」。
從四人在白宮外合影來看，梅蘭妮亞穿上橄欖色底、白色花紋的范倫鐵諾（Valentino）連身裙，與萊蒂齊亞王后的Michael Kors粉紅色連身裙，都顯得非常搶眼。眼尖的攝影記者更發現，兩位夫人在腳上的高跟鞋，似乎也和今日裝扮同一色系。
現年44歲的萊蒂西亞，出生於西班牙奧維耶多（Oviedo），娘家姓為奧蒂斯（Ortiz）。高中畢業後，就讀於馬德里康普頓斯大學，獲得新聞學學士與碩士學歷。大學期間在西班牙埃菲社（Agencia EFE）、和第三大報《阿貝賽報》（ABC）實習，畢業後曾在墨西哥工作過一段時間。
A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K— Melania Trump (@FLOTUS) 2018年6月19日
返回西班牙之後，經歷彭博經濟頻道（Bloomberg）、美國有線新聞網（CNN）等電視台工作後，2000年進入西班牙國營頻道（Televisión Española），並逐漸成為該頻道的當家主播，並在3年後成為收視率最高的晩間新聞「Telediario 2」主播，讓她因此在西班牙打開知名度。
Earlier today, @FLOTUS Melania and I were honored to welcome King Felipe VI and Queen Letizia of Spain to the @WhiteHouse!🇺🇸🇪🇸 pic.twitter.com/cCubCyiRm5— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年6月20日
2002年偶然懈逅當時仍是王儲菲利佩，性格互補的兩人，很快墜入熱戀。兩人相戀不到一年的時間，王儲在萬聖節前夕對外宣布，自己將與離過一次婚的女主播萊蒂西亞訂婚，此消息震驚全西班牙上下，不過形象本就不錯的她，快速地得到國民的熱烈歡迎，兩人在2004年於馬德里舉辦盛大的婚禮。
事實上，萊蒂齊亞王后身上的這件粉紅色連身裙，梅蘭妮亞也是愛好者之一，她曾在2017年與接待巴拿馬總統夫婦時，穿上同款水藍色的連身裙亮相，當時也一度引起外界的關注。
(中時電子報)
文章來源：Tea for Two! Melania hosts Queen Letizia of Spain for tea as the two fashionistas greet each other warmly and in their signature stilettos