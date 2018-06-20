恰特草、卡痛葉 法務部今列為管制毒品

2018年06月20日 09:55 中時 陳志賢

暑假將屆，為避免青少年遭受新興毒品毒害，加上法院日前因新型態毒品「恰特草」未被列為毒品管制，判處1名運輸「恰特草」的女子無罪；為此，法務部今(20)日上午特別邀集專家學者召開毒品審議委員會，討論將近來風行的2種新興毒品植物「恰特草」、「卡痛葉」列為毒品管制，防範民眾濫用成癮，並依法查緝。

法務部表示，含有第二級毒品成分卡西酮（CATHINONE）的恰特草又稱為「東非罌粟」、「阿拉伯茶」、「巧茶」，主要分布於非洲、阿拉伯半島等地區，乾燥後形似茶葉，由於恰特草對人體中樞神經具有刺激作用，長期食用易染癖成癮，因此很多國家已將它列作管制藥物或毒品，被查獲最重可死刑、無期徒刑，台灣是將卡西酮（CATHINONE）列為第二級毒品。

法務部表示，台南鄭姓女子前年從非洲衣索比亞透過大陸轉郵寄恰特草來台，打算偽裝成茶葉運到澳洲遭查獲被檢方起訴後，台北地院日前認為恰特草未經行政院公告為毒品，將鄭女判決無罪，為防範法律漏洞，決定將恰特草列為毒品管制。

此外，名為「卡痛」（Kratom）的植物，其葉片乾燥後，含有鴉片類受體促進劑，使用有成癮風險，使用過量會死亡，食藥署日前建請法務部將其列為毒品。

據資料顯示，澳大利亞、緬甸、馬來西亞與泰國等國明文禁止卡痛，而美國境內已有逾10起因吸食卡痛葉死亡的案例，美國緝毒局（DEA）擬把卡痛列為與海洛因相等的「一級管制藥物」，但目前卡痛在國內尚無管制，因此民眾容易透過網路將它從美國引進，因此法務部決定將卡痛列為毒品。

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(中時 )