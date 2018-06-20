綠營緊咬侯友宜文大宿舍案不放 網憂成興票案翻版

2018年06月20日 09:45 中時電子報 呂承哲

新北市長選戰藍綠火熱開打，日前民調顯示，代表國民黨參選的侯友宜與民進黨參選人蘇貞昌民調差距18%，然而，侯友宜最近卻陷入妻子任美玲娘家投資文大宿舍爭議，就有網友在「PTT論壇」發文指出，「文大宿舍案會變成軍宅案，甚至是興票案翻版嗎？」

該名網友指出，文大宿舍案究竟有沒有違法，可能還有待司法調查，不過近日再有議員爆料，新北市府官員涉嫌關說此案，短時間內恐怕不會解決。他說，此案如果繼續發展下去，會不會變成軍宅案的翻版？甚至是興票案的翻版，讓整個選情大翻盤？或許最後終究會以合法來結案，但侯友宜原本的清廉、鐵漢形象，可能會大受影響。

新北市府副祕書長邱敬斌等人被牽扯進文大宿舍爭議，邱敬斌14日開記者會澄清，更一度摔紙痛斥謠言，對此，民進黨新北市議員19日赴監察院遞交陳情書，請求調查邱敬斌等人是否失職。

對於綠營緊咬不放侯友宜文大宿舍爭議，PTT網友留言表示「選舉還有5個月，DPP殺招全出，結果只有學生宿舍這一招」、「建照是阿扁發的，確定要拿這打侯？」、「DPP可以繼續反智沒關係」、「垃圾資進黨執政無能，整天搞負面選戰，選民早受夠了」。不過也有網友留言認為「對照興票案，大約是選前三個月才打，但如果以當年打宋的模式，不排除民進黨還有其他張牌可以打」。

興票案為2000年總統大選間發生的金融醜聞案件，肇因是國民黨立委指控訴候選人宋楚瑜之子持有1億600萬的中興票券資金來自國民黨，向檢方控告宋楚瑜侵佔黨款，雖該事件最後獲不起訴處分，外界大多認為這是當時聲勢相當高的宋楚瑜落敗的主因之一。

(中時電子報)