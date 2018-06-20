租賃住宅市場發展及管理條例27日上路 內政部：舊私契仍有效

2018年06月20日 10:11 中時 張理國

「租賃住宅市場發展及管理條例」(簡稱租賃條例)將於今年6月27日上路，外傳租賃新法月底上路後，私契將失效。內政部地政司副司長王成機特別澄清，條例施行前已簽訂的租賃契約，其條款內容不適用租賃條例規定；施行後才簽約或換約者，則應依租賃條例規定。

內政部表示，租賃條例生效前，除民法、土地法等租賃關係基礎規範外，僅有具消費關係的租賃（即房東屬以出租為業的企業經營者）應受「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」的限制。今年6月27日租賃條例生效後，非具消費關係的住宅租賃（即房東屬非企業經營者之個人或團體或承租人轉租（即俗稱之二房東）住宅之情形）亦應受租賃條例之規定及「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」之限制。

王成機說，依租賃條例規定，今年6月27日後新訂的租賃契約條款，應依新的約定事項來簽訂。如應約定事項沒有記載於租賃契約中，該事項仍構成契約的內容；反之，不得約定事項卻記載於租賃契約中，該部分之記載即屬無效，以確保住宅租賃契約的公平合理。

內政部也提醒，依租賃條例第40條第3項規定，條例施行前已訂定的租賃契約，其租賃期間持續至條例施行之日以後者，不適用租賃條例規定。但租賃當事人仍得依契約自由原則，自行約定是否適用新公告租約事項。

此外，為減少房屋租賃糾紛，兼顧租賃當事人權益，內政部特別呼籲，民眾於簽訂租賃契約時，除應觀察周邊環境，檢視屋況外，應詳閱契約書內容，並儘量採用內政部版「住宅租賃契約書範本」訂約，以保障自身權益。民眾如果想更進一步瞭解相關子法及配套措施，可至內政部地政司網站「租賃專法」專區查詢。

(中時 )