台中捷運綠線採自動駕駛 跟上無人駕駛趨勢

2018年06月20日 10:10 中時 盧金足

台中市府交通局長王義川表示，台中捷運綠線未來上路後，將是台灣繼台北捷運文湖線後，第二條採用無人駕駛自動列車的捷運。（盧金足攝）

捷運上路了？最近不少市民看到台中捷運綠線出現行駛中的捷運電聯車，關切何時能搭捷運？台中市府20日表示，台中捷運綠線將於2018年底啟動試運轉，朝2020年全線通車目標邁進，現在各路線段密集進行自動駕駛電聯車測試，未來上路後將是台灣繼台北捷運文湖線後，第二條採用無人駕駛自動列車的捷運。

「無人駕駛是全世界趨勢潮流，台中準備好與國際接軌！」台中市府交通局長王義川表示，捷運自動駕駛就是最好的典範，電聯車自動駕駛經由電腦計算行車速度，加減速較手動駕駛來得平穩、舒適，比人為判斷及操作快速與安全，引領台中邁向新的國際交通視野。

王義川指出，捷運綠線採用軌道運輸最先進的通訊式列車控制技術，電聯車行進時，藉由無線通訊方式依預定班表行進及停靠，利用軌道自動定位座標系統，將電聯車控制於移動式閉塞區間，維持安全行車間距，形成移動式保護網。

此外，透過智慧化控制管理，縮短出車班距，提供安全及便利的軌道運輸服務，台中捷運綠線電聯車自動駕駛時，列車行車資訊與指令會透過車載天線與軌道旁無線基地台傳遞訊號。

最後由北屯機廠行控中心控制人員利用車聯車廂頭尾及內部裝設的列車控制系統，執行各項操作與保護動作，並透過自動列車監視系統，監控電聯車的行駛狀況。

王義川強調，電聯車自動駕駛時，電腦也會根據本身速度及同個軌道上與其他列車的相對速度資訊，將電聯車控制於移動式閉塞區間，調整安全的行車間距。

「就像大家平常在路上開車時，會依前面車子的速度來決定本身的速度」，王義川說，如果前車突然煞車，後面的電聯車也會跟著煞車，如此技術更能提高行車效率，預防列車產生碰撞。

交通局指出，一列電聯車在啟動自動駕駛前，必須先輸入列車辨識系統，才能啟動自動駕駛，再確認軌道淨空、路徑開通正確，列車啟動期間也會持續注意設備燈號、軌道狀態，確保電聯車行駛安全，電聯車自動駕駛期間，除非遭遇特殊情況，控制員才會改為人為控制。

(中時 )