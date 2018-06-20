洋蔥紅酒顧全身？醫師：可延緩老化

2018年06月20日 09:55 中時電子報 綜合報導

「洋蔥」為蔬果皇后 殺菌、抗老樣樣來

由於今年國產洋蔥產量過剩，導致蔥農們的收購價格下跌而引發大眾的關注，而陸續也有許多企業、民間團體等自主性的發起活動幫助蔥農們度過難關，因此也讓消費者注意到洋蔥的好處其實非常多，像它就有個「蔬果皇后」美名，因含有豐富的胡蘿蔔素及維生素A且氣味辛辣，可以刺激腸胃及消化腺分泌，進而增進食慾和促進消化，也可以抵禦流感病毒，達到殺菌的作用。

美國抗老化暨再生醫學專科醫師蔡美智表示，洋蔥除了對身體有很好的幫助外，還能有延緩老化的輔助效果，主要是它的成份當中有檞皮素，為多酚類具有生物活性，這對於注重養生保健的民眾來講是非常推薦的食材，不僅隨手可得還可增添風味。

「洋蔥紅酒」好處多 每天適量飲用保養效果加成

市面上有多到數不清的保健食品，若要保養全身就必須要全部攝取，因此，回到食物本身的保健方法逐漸興起，「洋蔥紅酒」就是近期詢問度最高的方法之一，

而市面上就有款由本土酒廠所推出的洋蔥及紅酒的貼心組合，主打”真的有洋蔥”！

隨著保健觀念興起，市面上推出的洋蔥紅酒也逐漸增多，但選擇大廠品牌還是有其保障及優點。像是本土菸酒公司主打不用自己流淚切洋蔥，就能優雅地享受健康食材並達到保健效果，也符合國家安全衛生標準，最值得一提的是，好喝的洋蔥紅酒製作過程繁瑣，像是洋蔥需要先經過多道費工的處理程序，維持定溫0到5度的澄清、安定以及發酵，讓辛辣刺激的洋蔥味轉成甜美柔順的口感，這些都是自己製作時難以做到的。

(圖說：營養均衡搭配適量「洋蔥紅酒」才是保養之道。圖片來源：攝圖網)

另外，蔡美智醫師認為，紅酒中的白藜蘆醇容易被腸道和肝臟的酵素分解，而洋蔥內的檞皮素正好可以抑制這些化學作用，紅葡萄酒也有微量的檞皮素，再加上洋蔥的檞皮素更有加成的效果。

蔡美智醫師還說，多攝取高纖維的食物才能幫助我們排便與控制血脂肪，而不同顏色的蔬菜則含有不同的特別營養素，例如紫色蔬菜花青素較多、菇類多醣體較多、深綠色蔬菜的鐵質較多、海藻類鉀離子較多。另外，蛋豆魚肉類則是平日蛋白質的來源；油脂和堅果種子類這些都要均衡攝取，以達營養均衡。

另外也提醒民眾在攝取蔬果及飲酒時，需評估自身身體狀況適量做食用，並聽從專業醫師的指示及說明補充所需的營養，以免影響健康，才能真正吃的安心、美味又健康。

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(中時電子報)