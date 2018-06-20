配3彈射器 陸003航母官方示意圖首度亮相

中船重工官方微信20日淩晨發佈的照片中，出現疑似003航母的示意圖，顯示未來它將配置三彈射器。（中船重工官方微信）

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中時電子報

中船重工官方微信20日淩晨發佈消息稱，中船重工黨組書記、董事長胡問鳴19日到旗下的七〇一所，針對水面艦船與潛艇高品質發展等進行調研和檢查。

不過，最引人矚目的，卻是現場的背景大圖，專家說，這是首次有代表官方的彈射型003型航母示意圖出現。

據《環球網》軍事和《觀察者網》20日報導，圖上出現了3艘航母領銜的大型艦艇編隊，分居左右兩側的，應是遼寧號航母，以及正在海試的首艘中國自製航母，而位居中央的航母體形更大，並採用了平直甲板設計。專家認為，這可能就是盛傳中的中國第二艘自製航母。

大陸軍迷想像中的中國海軍003航母示意圖。（網路）

分析指出，在示意圖中，003航母採用彈射起飛與阻攔著艦模式，而艦上可以辨認出3條彈射器軌道，分別位於艦艏和斜角甲板上。

此外，003航母的艦島更高大，基本造型類似武漢航母樓最近改建後的外形與高度。而從示意圖上殲-15與航母飛行甲板的比例來看，003艦的噸位和主尺度都將超過遼寧艦和中國首艘自製航母002艦。

中國軍事專家宋忠平先前指出，中國第3艘航母應該是以前兩艘航母為基礎，進行重大升級改造的嶄新型號。它可能會採用彈射方式與平直甲板，而彈射方式很可能是一步到位使用電磁彈射。此外噸位應該會更大，至少達8萬噸以上。

(中時電子報)

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