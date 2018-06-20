瞎忙2事 單厚之：民進黨年底選舉結果恐比想像中糟

2018年06月20日 10:07 中時電子報 謝雅柔

根據新北市長最新民調顯示，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度以41.7％領先民進黨參選人蘇貞昌的23.6％，兩人相距達18.1％。對此，資深媒體人單厚之說民進黨與柯文哲分道揚鑣，的確是影響蘇貞昌選情最重要的因素之一，單說蘇貞昌的民調下滑，來自於綠營支持者表態率降低，這自然和中央執政不利的包袱有關。「蔡英文和民進黨如果不思考如何有效凝聚綠營支持者，整天只在香蕉皮、吳音寧身上打轉，年底的選舉結果恐怕會比想像中還糟」。

《美麗島電子報》日前公布最新民調顯示，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度41.7％、民進黨蘇貞昌23.6％；相較今年1月，侯支持度增加0.2％，蘇下降18.1％，兩人差距越拉越大；而泛綠支持者有近4成認為侯友宜適合擔任新北市長，顯示老縣長回鍋陷入困境。

對此，單厚之在Yahoo政事觀察站指出，民進黨與柯文哲分道揚鑣、自提姚文智，的確是影響蘇貞昌選情最重要的因素之一。他分析一月跟六月的兩次民調，並發現三大點，包括一、一月的民調中，蘇貞昌得到69.8％泛綠支持者的支持、侯友宜獲得79.0％泛藍的支持；到了六月，泛綠對蘇貞昌的支持小幅增至70.9％、侯友宜則得到85.5％泛藍的支持。二、在一月的調查中，不投票與未回答的受訪者比例，分別只有8.3％、8.5％；但到六月的調查，不投票增為13.2％、未明確回答增為21.6％。在一月時，藍綠已經高度歸隊，但到六月反而鬆動。三、在一月的民調中，表態政黨傾向是民進黨的受訪者有20.1％、泛綠有29.4％，但六月的民調中，兩者分別降到14.3％、21.2％。這顯示綠營的支持者羞於表態。「蘇貞昌的民調下滑，來自於綠營支持者表態率降低，和中央執政不利的包袱有關」。

單厚之提及，一月民調時，民進黨看似會與柯文哲合作，因此在民進黨恐不會提名北市候選人的情況下，新北市長就成全國綠營的領頭羊。但當民進黨決定北市要提自己人之後，所有焦點就轉移到柯文哲跟民進黨的關係，新北市立刻失去原本的戰略高度。且民進黨提名的是不太強的姚文智，柯蘇聯手、雙北共贏的想像一夕破滅，讓原已歸隊的綠營支持者重新鬆動。單說蔡英文和民進黨如果不思考如何有效凝聚綠營支持者，整天只在香蕉皮、吳音寧身上打轉，年底的選舉結果恐怕會比想像中還糟。

(中時電子報)