就是不給！ 美參院批准攔截土耳其首架F-35戰機

2018年06月20日 10:14 中時電子報 李靖棠

據英國金融時報（Financial Times）報導，繼先前44名議員聯名投書國防部長馬蒂斯（James Mattis）後，仍對土耳其向俄羅斯購買S-400飛彈系統一事不滿的美國國會，今日在國防授權法案（National Defence Authorisation Act）中，美國參議院（US Senate）以絕對多數通過攔阻，向土耳其空軍交付首架F-35A戰機（F-35 Lightning II）的決定。

參院通過的決議中，不僅僅是阻攔首架戰機交付儀式，恐怕很可能會單方面毀約，在「國家安全」和軍事機密的考量上，掐斷與土耳其多達百架、上看100億美元（約3,000億台幣）的鉅額訂單，並同時將身為共同研發成員的土耳其，一併逐出F-35計畫之外，讓各界擔心，多年保持良好關係的美土兩國，將從此決裂。

不滿土耳其向俄羅斯買S-400飛彈系統，美國國會執意阻攔交付F-35戰機。（圖/美國空軍）

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

長年作為北約（NATO）會員國、又是美國在東地中海重要盟友之一的土耳其，為強化該國空軍戰力，向美方採購100架新式F-35匿蹤戰機，本將於21日風光迎接首架戰機返國，卻因土國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）決定，同時向俄羅斯採購S-400飛彈系統一事，引起美國國內憂慮，擔心一旦將F-35戰機送交安卡拉（Ankara），難保機上的軍事機密不會被俄羅斯竊取或攔截，反倒對美軍和其他盟友產生嚴重的後果。

事實上，雖然國會的態度很強硬，但五角大廈（the Pentagon）卻似乎不這麼認為，昨日才剛剛宣布交付儀式將照舊，持續在德州沃斯堡（Fort Worth）基地舉行，而在美國的土耳其飛行員，也將持續進行課程和任務，僅一天之差的巨變，又讓這樁軍售案更加複雜且混亂。如今，美國又一次以對待伊朗的手法去對抗盟友，即將進行國內大選的土耳其，是否會出現更極端的反美的觀點和作法，恐怕也將成為外界憂慮的焦點之一。

(中時電子報)