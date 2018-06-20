中市強化社會安全網 3年增聘185名社工

台中市2018年爭取前瞻計畫經費，逐年增加家庭中心數量，預計達到一區一中心。（盧金足翻攝）

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台中市府社會局長呂建德表示，2018至2020年為期3年的「強化社會安全網計畫」，將增聘185名社工人力。（盧金足攝）

台中市政府社會局2017年底成立14處家庭福利服務中心，加強高風險家庭相關宣導，通報數自2015年2282案，2017年增加至2507案，讓更多需協助兒少被發現，社會局長呂建德表示，為強化社會安全網，訂定2018至2020年為期3年的「強化社會安全網計畫」，成功爭取中央補助9466萬，將增聘185名社工人力。

台中市2017年底前設立14個家庭福利服務中心，超過衛福部強化社會安全網計畫規畫設置最少13區目標數，2018年爭取前瞻計畫經費，逐年增加家庭中心數量，預計達到一區一中心。

社會局表示，市府努力朝三大目標邁進，亦即服務不漏接、強化社會安全網的綿密度以及讓服務深化，並以「家庭社區為基石」、「簡化受理窗口」及「整合服務體系」三策略因應，於3年內增聘185名社工人力，並成立統一派案中心，讓行政流程更有效率、有充足專業人力，建構更完整的社會安全服務。

家庭福利服務中心服務項目包括個案工作、團體方案以及社區工作，透過個案工作服務，經濟弱勢以及兒少高風險家庭，均可獲得家庭福利服務中心妥善的協助，2015至2017年家庭福利服務中心受理案件達1萬6376案。

社會局指出，曾有名民眾離婚後帶著8歲、5歲二名小孩到台中租屋居居住，因為需要照顧小孩，無法出外工作，透過家庭福利服務中心協助，兒子放學後至教會接受課後輔導，住家附近幼兒園也願意減免女兒就托費用。

社會局表示，這名單親媽媽因具烘焙興趣，由社工協助報名參加職業訓練，順利取得丙級烘焙師證照，於麵包店上班，家庭收入穩定，阿玲相感謝家庭福利服務中心的協助，讓家人有了笑容，也有持續打拼的動力。

社會局強調，為落實兒少高風險家庭服務工作，透過持續舉辦責任通報人員教育訓練，各類社區宣導活動、宣導廣告影片，民眾警覺心逐漸提高，受理兒童及少年高風險案件通報數逐年上升，自2015年2282案、2016年2540案，至2017年2507案，讓更多需協助兒少也被發掘。

呂建德指出，兒少高風險家庭服務是家庭福利服務中心工作項目之一，該服務工作於2015年及2016年榮獲天下雜誌社福力第一名殊榮，並且在社福力14個細項指標中，六都組兒少高風險家庭個案平均面訪次數，中市2015年至2017年連續三年皆為第一名，社福力及高風險項目同為全國之冠，兒少高風險服務成效連續獲得肯定。

(中時 )

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