宣導土水汙染防治 南市環保局種子教師前進校園

台南市環保局安排種子教師前往七股國小進行校園環境教育宣導。（環保局提供）

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台南市政府環保局推廣土壤及地下水汙染防治觀念，特別安排2名種子教師前往七股國小展開校園環境教育宣導，並以動畫搭配繪本互動，講解土壤及地下水汙染過程及預防之道，透過輕鬆有趣的方式，讓120多名3至6年級的小朋友及教師聽得津津有味。

環保局指出，種子教師以環保宣導影片及繪本作為主軸，由淺入深讓小朋友透過圖像，了解一旦土壤、地下水遭受汙染時，不只有周遭區域受害，還會汙染農作物，讓更多不知情的人吃下肚，危害人體健康。

種子教師還引導小朋友思考及討論水土汙染的嚴重性，並搭配活潑互動的繪本演說，讓小朋友快樂學習，建立愛護土壤及地下水的環保觀念；最後再透過有獎徵答進行互動，檢視宣導的成果，小朋友們都反應熱烈，踴躍回答問題，展現學習成效。學校教師也表示，小朋友們受益良多，希望再多舉辦類似的活動，建立正確的環保觀念。

環保局表示，本月初該局與中華醫事科技大學合辦土壤及地下水汙染防治種子教師培訓營，共培訓37名種子教師擔任本年度的土壤及地下水宣導大使，暑假期間走入校園，配合暑假營隊活動宣導土壤及地下水汙染預防觀念，維護美麗家園。

環保局還說，暑假期間校園教育宣導活動將陸續展開，希望藉由宣導建立學生預防土壤及地下水汙染的觀念，號召更多民眾加入種子教師的行列，成為維護土壤及地下水及預防汙染的環保尖兵，讓環境教育向下扎根。

(中時 )

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