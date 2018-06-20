選舉4大話術被噓爆！蔡英文挨轟「今年最好笑」

2018年06月20日 10:42 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

網友在批踢踢詢問「有什麼選舉語言？」引起熱烈討論。(翻攝自PTT)

年底選舉即將到來，各種選舉口號紛紛出籠，近來政治人物幹話連連，引起民眾反彈，有網友在批踢踢發文詢問「有哪些是選舉才會出現的口號？言之有誤，又言之無物」，網友列出4句最讓人無言的幹話，認為根本喊爽的，「只有以前那種純樸的年代，大家才會信以為真」。

1.【拚經濟】

拚經濟是政壇萬用口號，但網友認為，每次選舉結束後，經濟都是無感提升，包括蔡英文總統所提出的新經濟三大方向：「前瞻基礎建設計畫」、「5+2」產業創新，以及「新南向政策」，都被噓爆「沒信用的人，下台吧」、「又在說謊了」、「造謠關三天」

2.【準備好了】

藍綠兩黨都曾經用過這個經典不敗台詞，蔡英文宣布參選總統時也曾疾呼「準備好了」，不過網友認為「沒梗才這樣」、「聽說是經典詐騙廣告」、「這些候選人真的很怕人家以為他們沒有準備」。

3.【台灣價值】

蔡英文今年四月視察北市松山區健康公宅致詞時曾表示，「台灣價值除了台灣主體意識外，照顧年輕人的居住權利也是台灣價值。」被網友砲轟「今年最好笑的笑話」、「照顧年輕人的老闆？」、「像是年薪250萬的實習生」、「台灣價值就是廉價的概念吧」、「低薪 砍假 炒房 加工時 真的好照顧」、「謙卑謙卑再謙卑，照顧照顧再照顧」、「自我感覺非常良好」。

4.【勞工是我心中最軟的一塊】

針對台灣勞資問題，蔡英文曾在2016年說「勞工是我心中最柔軟的一塊」，被網友評為「政壇最幹話」、「資方還滿硬的，所以政府不敢得罪」、「軟土才能深掘啊」、「看不懂嗎？最軟就是最好欺負的那一塊啊」。

(中時電子報)