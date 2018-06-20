驚！3千愛滋病患個資外洩 北市衛生局認了 將究責

2018年06月20日 10:50 中時電子報 戴安瑋 、 徐秀娥

針對媒體今爆台北市聯合醫院昆明防治中心誤把人數多達3000多筆的台灣愛滋病患個資，上傳上國際網站任人下載，台北市衛生局副局長陳正誠今表示，確有此事，衛福部疾病管制署於105年發現後，立刻通知衛生局，衛生局已請該國際網站將資料全數刪除。至於資料刪除前有多少人下載，他表示，該國際網站非熱門網站，應該不多，呼籲下載該份資料的民眾速刪除，不要外流，以免觸犯《個資法》，面臨5年以下有期徒刑及100萬罰款。

此外，衛生局也將追究昆明防治中心行政責任。陳正誠說，經查此事是北市立聯合醫院昆明防治中心研究員莊苹（現是該中心公衛護理組主任），於2007年參加一項論壇時提出的，演講主題是「毒品病患愛滋減害試辦計畫清潔針具計畫」報告，演講完後，有一來台的外籍學生將此報告上傳到國際網站。

陳表示，主要是該報告內有一趨勢圖，圖有一連結未刪，以致點進去後可連到後端的檔案，而讓該3000多名愛滋病患個資曝光。不過，他強調，該資料是2007年前的資料，並不會一直更新，受影響的範圍未擴大。

他說，衛福部疾管署是於2016年發現後，立即通知衛生局，中央及地方透過管道，請該國際網站刪除資料，儘管該國際網流的流量不大，但衛生局迄今仍持續監測中，同時希望之前下載該份資料的民眾，儘速將資料銷毀，更不要將病患個資外流，一旦外流即違反《個資法》，將面臨5年以下有期徒刑及100萬罰款。

陳正誠強調，名單中受影響的3000多名愛滋病患中，並非全部都台北市聯合醫院收治的病患，但因涉及台北市民，若有病患因此受到不對等對待，衛生局已成立專線電話，由專人接聽輔導。於莊苹的行政責任，他說，衛生局已請聯合醫院追究。

對於鏡週刊報導，昆明防治中心負責管制資料帶頭違法，甚至威脅記者不得報導，他說，因鏡週刊記者在訪問幾位愛滋病患過程中，有出示該份資料，衛生局才會在很快的時間函文鏡週刊，請他們不要將病患資料外流，並沒有威脅記者不得報導情事。

(中時電子報)