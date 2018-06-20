立院軍改案三讀 八百壯士集結院外

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2018年06月20日 10:55 中時 方濬哲

立法院臨時會今日處理軍人年改案，預計將完成二、三讀，國民黨立委一早即佔領主席台，院外反軍改團體「八百壯士」在青島東路集結等候議會進展。

(中時 )